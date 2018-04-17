Вторник, 17 Апреля 2018 18:07

АрмИнфо.Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян отреагировал на призыв уже избранного премьер-министра Армении Сержа Саргсяна - вернуться с улицы на свое рабочее место.

Так, реагируя на данное заявление, Пашинян, в частности сказал: "Да, ладно!".

Реагируя на заявление Саргсяна о том, что захват государственных зданий не может считаться мирной акцией протеста, оппозиционер подчеркнул, что все действия протестующих укладываются в процесс мирных акций неповиновения.

Пашинян также выразил недоумение сказанным уже избранного премьера о том, что потухший вулкан не проснется, если его не бередить. "А что он имеет в виду, говоря потухший вулкан? Потухшим вулканом он считает народ Республики Армения? Не понимаю сказанного им", - сказал он.

Коснувшись того, что лишь 17 депутатов армянского парламента проголосовали против кандидатуры Саргсяна, Пашинян отметил, что это уже не имеет никакого значения. "Сейчас уже очевидно, что Республиканская партия Армении и Серж Саргсян не пользуются поддержкой народа, и у них нет никаких оснований для пребывания у власти. Они не должны управлять Арменией, и граждане РА должны проводить акции неповиновения", - отметил оппозиционер.

Он также не согласился с тем утверждением, что в акциях участвует не много людей. Он подчеркнул, что Саргсян и действующие власти вызывают отвращение у армянского народа.

Отметим, что Саргсян был сегодня избран премьер-министром Армении 77 голосами "за" и 17 "против", всего в голосовании приняло участие 94 депутата.