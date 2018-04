Вторник, 17 Апреля 2018 17:30

АрмИнфо.Ардшинбанк возобновил работу отремонтированных и модернизированных региональных филиалов "Капан", "Каджаран" и "Мегри", новые офисы которых соответствуют всем современным требованиям к банковскому офису. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, перезапущенные филиалы оснащены широкими техническими возможностями, которые еще более упрощают процесс использования банковских услуг.

Согласно источнику, филиал "Капан" находится в городе Капан и расположен по адресу ул. М.Тер-Степаняна 3, филиала "Каджаран" - в городе Каджаран по адресу ул. Лернагорцнери 4, а филиал "Мегри" - в городе Мегри по адресу ул. Горцаранаин 1. Рабочие дни этих филиалов - понедельник-пятница с 09:15 до 16:45.

Отметим, что филиальная сеть Ардшинбанка, являющаяся одной из крупнейших в банковской системе Армении, насчитывает 64 офиса, из которых 19 расположены в Ереване, 42 - в регионах и 3 - в НКР. По общему числу филиалов и по региональной сети в частности Банк удерживает 2-ую позицию.

Напомним, что ЗАО "Ардшинбанк" основано в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) - 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк единственная в Армении частная компания, которая имеет присвоенные рейтинги со стороны двух международных рейтинговых агентств - Moody's и Fitch. Рейтинг Ардшинбанкa установлен на уровне суверенного рейтинга Республики Армения, что является наилучшим показателем для частной компании. Ардшинбанк по итогам 2017 года утвердился в TOP-3 по основным показателям. Международное авторитетное издание - журнал <Global Finance> признал ЗАО <Ардшинбанк> лучшим банком Армении 2018 года. В 2017 году, международный журнал "Global Finance" признал Ардшинбанк Самым Надежным Банком Армении. Ардшинбанк признается лучшим банком Армении уже в третий раз: в 2014г - журналом <The Banker> The Financial Times Ltd., а в 2015г - по версии журнала <Euromoney>.