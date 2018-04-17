Вторник, 17 Апреля 2018 17:28

АрмИнфо. Экс-премьер Армении, лидер партии "Республика" Арам Саркисян с трибуны Национального Собрания с риторическим вопросом обратился к кандидату в премьеры

Сержу Саргсяну: "У Вас нет дежавю - с поста премьера на пост президента, с поста президента на пост премьера, Вам самому не надоело? Почему Вы не хотите уступить никому свою власть?"

Далее Саркисян сам же ответил на свой вопрос: "Вы не уходите с поста не потому, что Вас просят об этом однопартийцы, а потому, что берете пример от Ваших коллег по Евразийскому экономическому союзу".

Далее депутат упрекнул Саргсяна в том, что он безвозмездно приватизировал правительственную дачу. "В этих дачах до Вас жили практически все руководители Армении, но никому из них в голову не пришло приватизировать их, все они после отставки оставляли эти дачи своим преемникам, все кроме Вас. Оставьте дачи, пост и уходите",- предложил оппозиционер, посоветовав Саргсяну не прятать голову в песок и не уходить от проблем.

"Да, Вы говорите, что выборы прошли без избирательных взяток, что в стране нет коррупции, взяточничества, Вы все это говорите для других, но Вы-то сами знаете всю правду, от себя-то Вы не уйдете",- заявил он, подчеркнув, что если в стране ситуация не измениться, то не избежать кровопролития.

В свою очередь, секретарь фракции блока "Елк" Эдмон Марукян призвал Саргсяна больше не предпринимать никаких реформ, поскольку после каждой реформы в стране ситуация более усугубляется. Он также заметил, что у граждан страны нет никаких надежд на перемены. "Все и так знают, что будет - ничего не будет, ничего не изменится. В Армении есть две реальности, Ваша и наша. О нашей вы ничего не знаете. И сегодня правоохранительные органы, согласно новой Конституции, подчиняются непосредственном Вам, если пролиться хоть одна капля крови участников сегодняшних акций протеста, вся ответственность ляжет на Вас",- резюмировал оппозиционер.

Другой депутат от блока "Елк" Мане Тандилян призвала Саргсяна вспомнить свое обещание о том, что он не будет претендовать на пост премьера и выполнить его.

Депутат от блока "Елк" Артак Зейналян обратился к Сержу Саргсяну с вопросом: "В 2008 году Вы были главой Министерства внутренних дел а национальной безопасности, так ответьте на вопрос, кто 1 марта 2008 года дал приказ применить силу в отношении мирных демонстрантов?"

Вице-спикер парламента от блока "Царукян" Микаел Мелкумян в свою очередь заявил, что в стране нет справедливости и работы, а это основное чего ждет народ от властей. "Кроме того, могли бы быть решены некоторые вопросы, что привело бы к улучшению ситуации в стране, например, снижение банковских кредитных ставок",- заявил Мелкумян, подчеркнув, что блок будет голосовать по кандидатуре Сержа Саргсяна в свободном режиме.

Представители правящей коалиции в лице Республиканской партии и АРФ "Дашнакцутюн" в лучших восточных традициях один за другим осыпали Сержа Саргсяна щедрыми комплиментами - "мудрый, справедливый, умный, добрый, честный, сильный:"