Вторник, 17 Апреля 2018 17:20

АрмИнфо. Серж Саргсян 77 голосами за и 17 против избран премьером Армении. В целом в голосовании принимали участие 97 депутатов, для избрания было необходимо всего 53 голоса, воздержавшихся депутатов не было.

За Саргсяна проголосовали Республиканская партия и АРФ "Дашнакцутюн", против - 5 депутатов от "Елка" и 12 от "оппозиционного" блока "Царукян", в котором 31 депутат.