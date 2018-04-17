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|Часть блока "Елк" примет участие в голосовании и проголосует "против" Сержа Саргсяна
|Силы Полиции Армении в любой момент готовы к выполнению своих полномочий
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|Партия Еркир Цирани строго осуждает насилие и применение спецсредств в отношении участников мирной акции протеста
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АрмИнфо. Серж Саргсян 77 голосами за и 17 против избран премьером Армении. В целом в голосовании принимали участие 97 депутатов, для избрания было необходимо всего 53 голоса, воздержавшихся депутатов не было.
За Саргсяна проголосовали Республиканская партия и АРФ "Дашнакцутюн", против - 5 депутатов от "Елка" и 12 от "оппозиционного" блока "Царукян", в котором 31 депутат.
|Армен Саркисян: Мнение каждого гражданина Армении очень важно для страны, однако, это мнение должно выражаться без применения насилия
|Полиция РА констатирует: Многие поступки протестующих попадают под действие Уголовного кодекса
|Армен Саркисян подписал указ о назначении Сержа Саргсяна премьер-министром Армении
|Пашинян заверяет, что не передавал какую-либо записку полицейскому
|Бако Саакян поздравил Сержа Саргсяна с избранием на посту премьера Армении
|Агван Варданян: Если участники акций протеста попытаются прорвать полицейский кордон, то полиция будет вынуждена применить силу
|Критика парламентских оппозиционеров пришлась не по душе Сержу Саргсяну - он посоветовал им избавиться от комплексов
|Пашинян: Саргсян потухшим вулканом считает народ Армении!?
|Ардшинбанк возобновил работу модернизированных региональных филиалов
|Экс-премьер-Сержу Саргсяну: У Вас нет дежавю - с поста премьера на пост президента, с поста президента на пост премьера, Вам самому не надоело?
|Полиция силой освобождает перекрытые улицы Ванадзора
|Пашинян сигнализирует о наличии провокаторов в рядах демонстрантов
|Серж Саргсян избран премьер-министром Армении
|Выпущен на свободу подвергнутый приводу сын Никола Пашиняна
|Адвокаты сигнализируют о воспрепятствовании их профессиональной деятельности со стороны Полиции Армении
|Серж Саргсян не верит в то, что исход парламентских выборов 2017 года предопределили предвыборные взятки
|Между полицейскими и демонстрантами произошла очередная стычка
|Серж Саргсян попытался объяснить, почему согласился "претендовать" на пост премьера Армении
|В МИД Армении опровергли информацию о захвате группой армян здания армянской дипмиссии в Москве
|Демонстранты пытаются парализовать работу госучреждений
|Серж Саргсян: Неконструктивная политика Азербайджана не внушает оптимизма по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Депутат от оппозиционного блока вновь потребовал от третьего президента Армении отказаться от правительственной дачи
|Серж Саргсян: Новое правительство Армении продолжит политику предыдущего правительства
|Сотрудники офиса Омбудсмена Армении посещают отделения Полиции РА, где находятся подвергнутые приводу участники акции протеста
|Республиканская партия на специальном заседании Национального Собрания представила кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьера, как самого мудрого и достойного деятеля
|Никол Пашинян: В воздухе витает дух революции
|Подвергнут приводу сын Никола Пашиняна
|Оппозиционное движение во главе с Пашиняном шествием двинулось по проспекту Баграмяна к зданию Национального Собрания
|Член партии "Наследие" Армен Бархударян подвергнут приводу
|Адвокаты Армении готовы оказать необходимую правовую помощь всем задержанным
|Полиция предпринимает действия для установления личности лиц, применивших насилие над полицейскими
|И.о. премьера уволил своего пресс-секретаря, помощников и советников
|В медицинских учреждениях Еревана необходимую медицинскую помощь получили 12 граждан, пострадавших в результате вчерашних митингов
|Часть блока "Елк" примет участие в голосовании и проголосует "против" Сержа Саргсяна
|Силы Полиции Армении в любой момент готовы к выполнению своих полномочий
|Самые ближайшие подступы к Национальному Собранию Армении по улицам Баграмяна и Демирчяна заблокированы силами Полиции
|Протестующие перекрыли ул. Алабяна, ведущую в Разданское ущелье (видео)
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 17-го апреля
|Участники движения “Сделай шаг, откажи Сержу”, начали блокаду центральных улиц Еревана: Полиция подвергла приводу десятки студентов
|Полиция Армении приняла решение прекратить митинги
|Полиция Армении устраняет баррикады, установленные на центральных улиц Еревана со стороны протестующих
|Протестующие последовательно перекрывают улицы, ведущие в центр города: Возникла перепалка между Полицией и активистами
|Полиция Армении призвала организаторов акции протеста исключить участие несовершеннолетних в митингах
|Партия Еркир Цирани строго осуждает насилие и применение спецсредств в отношении участников мирной акции протеста
|Пашинян призвал участников акции протеста не поддаваться на провокации и не оскорблять представителей Полиции
|Депутаты от правящей коалиции намерены ночевать в парламенте - их коллеги от "Гражданского договора" направились в НС, чтобы проверить информацию
|Участники акции-протеста намерены закрыть все подступы к зданию армянского парламента
|Араратбанк в шестой раз стал обладателем престижной премии Commerzbank AG "Превосходство качества"
|Директор АЦСНИ: Группа молодых людей из "Сделай шаг, откажи Сержу" представила четкую программу государственного строительства
|Аналитик: Залог успеха движения "Сделай шаг, откажи Сержу" - четкий ультиматум, сопровождаемый индивидуальной, разъяснительной работой в депутатских кабинетах
|Демпартия Армении выражает свою солидарность движению "Сделай шаг, откажи Сержу"
|Прогноз: Примкнув к движению "Сделай шаг, откажи Сержу", "Еркир цирани" лишь ему навредит
|Аналитик: Движению "Сделай шаг, откажи Сержу" необходимо выдвинуть, намеревающимся сделать человека с улицы премьером, депутатам ультиматум
|В Ереване пройдет шествие детских колясок под лозунгом "Давайте жить достойно"
|Прогноз: Даже если Сержа Саргсяна назначат премьером после применения силы работать в этой должности он не сможет
|Посольство США в Армении призвало граждан страны быть осторожными в Ереване и пересмотреть личные планы из соображений безопасности
|В различные медцентры Еревана сегодня обратилось 46 граждан - 40 активистов и 6 полицейских с различными ранениями
|МИД России призвал своих граждан избегать мест массового скопления людей в Ереване
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