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 Вторник, 17 Апреля 2018 16:06
Марианна Мкртчян

Адвокаты сигнализируют о воспрепятствовании их профессиональной деятельности со стороны Полиции Армении

Адвокаты сигнализируют о воспрепятствовании их профессиональной деятельности со стороны Полиции Армении

АрмИнфо.Адвокаты сигнализируют о воспрепятствовании их профессиональной деятельности со стороны правоохранительных органов.

Согласно сообщению Foundation Against the Violation of Law NGO, в частности, в отделении Полиции  столичного округа Арабкир были нарушены права адвоката НПО "Против правового произвола"Ара Карагезяна. Полицейские не допускают его к Мери Галстян, которая утром была подвергнута приводу со стороны правоохранителей. "По словам граждан, они подверглись плохому отношению со стороны полицейских, когда подвергались приводу, более того,  в их отношении была применена сила, причинена физическая боль, также использовалась нецензурная брань. Организация "Против правового произвола" строго осуждают подобные действия полицейских, и требует незамедлительно разрешить свидание адвоката со своим подзащитным", - говорится в заявлении организации.

Также стало известно, что мирные демонстранты, подвергнутые приводу сегодня рано утром также  продолжают удерживаться в полицейском участке Нор-Норка, и это несмотря на то, что протокол об освобождении одного из них был составлен еще в 11:50 часов. Полицейские аргументируют это тем, что для этого нужно решение прокурора. 

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