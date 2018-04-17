Вторник, 17 Апреля 2018 16:05

АрмИнфо.Итоги парламентских выборов 2017 года не были обусловлены массовым подкупом избирателей, как то утверждает оппозиция. С таким утверждением в Национальном Собрании выступил кандидат в премьеры Серж Саргсян.

"Возможно, и были единичные случаи, но они не повлияли на исход выборов. Если бы эти случаи носили массовый характер, то сейчас в телефонах и гаджетах практически всех граждан есть камеры, и все это могли бы заснять, но таких материалов практически нет",- заверил он, при этом не объяснив, исходя из какой логики избиратель, берущий взятку, должен заснять этот процесс и представить материал правоохранителям.

По его словам, власти сделали все возможное для проведения честных и транспаретных выборов, установили видеокамеры на участках, обнародовали списки проголосовавших граждан, чтобы все убедились, что не было случаев двойного голосования. "В любом случае, мы в своих анализах основываемся на оценке международных наблюдателей, которые дали положительное заключение по электоральным процессам 207 года",- заключил кандидат в премьеры.

Отметим, что на парламентских выборах 2017 года абсолютную победу одержала Республиканская партия, далее шли блоки "Царукян" и "Елк", список прошедших в парламент сил замыкала партия АРФ "Дашнакцутюн"