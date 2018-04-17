|Армен Саркисян: Мнение каждого гражданина Армении очень важно для страны, однако, это мнение должно выражаться без применения насилия
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|Пашинян сигнализирует о наличии провокаторов в рядах демонстрантов
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|Выпущен на свободу подвергнутый приводу сын Никола Пашиняна
|Адвокаты сигнализируют о воспрепятствовании их профессиональной деятельности со стороны Полиции Армении
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|Между полицейскими и демонстрантами произошла очередная стычка
|Серж Саргсян попытался объяснить, почему согласился "претендовать" на пост премьера Армении
|В МИД Армении опровергли информацию о захвате группой армян здания армянской дипмиссии в Москве
|Демонстранты пытаются парализовать работу госучреждений
|Серж Саргсян: Неконструктивная политика Азербайджана не внушает оптимизма по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Депутат от оппозиционного блока вновь потребовал от третьего президента Армении отказаться от правительственной дачи
|Серж Саргсян: Новое правительство Армении продолжит политику предыдущего правительства
|Сотрудники офиса Омбудсмена Армении посещают отделения Полиции РА, где находятся подвергнутые приводу участники акции протеста
|Республиканская партия на специальном заседании Национального Собрания представила кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьера, как самого мудрого и достойного деятеля
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|Подвергнут приводу сын Никола Пашиняна
|Оппозиционное движение во главе с Пашиняном шествием двинулось по проспекту Баграмяна к зданию Национального Собрания
|Член партии "Наследие" Армен Бархударян подвергнут приводу
|Адвокаты Армении готовы оказать необходимую правовую помощь всем задержанным
|Полиция предпринимает действия для установления личности лиц, применивших насилие над полицейскими
|И.о. премьера уволил своего пресс-секретаря, помощников и советников
|В медицинских учреждениях Еревана необходимую медицинскую помощь получили 12 граждан, пострадавших в результате вчерашних митингов
|Часть блока "Елк" примет участие в голосовании и проголосует "против" Сержа Саргсяна
|Силы Полиции Армении в любой момент готовы к выполнению своих полномочий
|Самые ближайшие подступы к Национальному Собранию Армении по улицам Баграмяна и Демирчяна заблокированы силами Полиции
|Протестующие перекрыли ул. Алабяна, ведущую в Разданское ущелье (видео)
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 17-го апреля
|Участники движения “Сделай шаг, откажи Сержу”, начали блокаду центральных улиц Еревана: Полиция подвергла приводу десятки студентов
|Полиция Армении приняла решение прекратить митинги
|Полиция Армении устраняет баррикады, установленные на центральных улиц Еревана со стороны протестующих
|Протестующие последовательно перекрывают улицы, ведущие в центр города: Возникла перепалка между Полицией и активистами
|Полиция Армении призвала организаторов акции протеста исключить участие несовершеннолетних в митингах
|Партия Еркир Цирани строго осуждает насилие и применение спецсредств в отношении участников мирной акции протеста
|Пашинян призвал участников акции протеста не поддаваться на провокации и не оскорблять представителей Полиции
|Депутаты от правящей коалиции намерены ночевать в парламенте - их коллеги от "Гражданского договора" направились в НС, чтобы проверить информацию
|Участники акции-протеста намерены закрыть все подступы к зданию армянского парламента
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|Аналитик: Залог успеха движения "Сделай шаг, откажи Сержу" - четкий ультиматум, сопровождаемый индивидуальной, разъяснительной работой в депутатских кабинетах
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|Прогноз: Примкнув к движению "Сделай шаг, откажи Сержу", "Еркир цирани" лишь ему навредит
|Аналитик: Движению "Сделай шаг, откажи Сержу" необходимо выдвинуть, намеревающимся сделать человека с улицы премьером, депутатам ультиматум
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АрмИнфо. Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" пытаются парализовать работу госучреждений.
Участники акции протеста, уже заблокировали вход в здание Комитета по Государственным доходам, в ходы в здание МИД Армении, Минюст, Минобразования и ряд других учреждений.
Как заявил лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян будут проведены сидячие пикеты у зданий государственных структур, с целью их полной парализации, и призвал людей из областей присоединиться к митингам. Пашинян также сообщил, что сегодня в 18:30 пройдет митинг на площадиРеспублики. "Я надеюсь, что это будет самым крупным митингом в истории третей республики. Призываю наших соотечественников из разных уголков присоединиться к нам. Мы заявляем старт очередной революции в нашей стране. Также призываем людей в областях блокировать деятельность областных, районных, сельских государственных структур. Наша цель парализовать деятельность государственных учреждений", - отметил Пашинян.
Оппозиционный депутат, также выразил убежден, что митинг в городе должен носить сетевой характер, который сложно разогнать. Пашинян
убежден, что это позволит довести до логического завершения начатый процесс. Он также отметил, что ему нечего сказать другим политическим силам, поскольку революция уже запущена и она одержит победу.
|Армен Саркисян: Мнение каждого гражданина Армении очень важно для страны, однако, это мнение должно выражаться без применения насилия
|Полиция РА констатирует: Многие поступки протестующих попадают под действие Уголовного кодекса
|Армен Саркисян подписал указ о назначении Сержа Саргсяна премьер-министром Армении
|Пашинян заверяет, что не передавал какую-либо записку полицейскому
|Бако Саакян поздравил Сержа Саргсяна с избранием на посту премьера Армении
|Агван Варданян: Если участники акций протеста попытаются прорвать полицейский кордон, то полиция будет вынуждена применить силу
|Критика парламентских оппозиционеров пришлась не по душе Сержу Саргсяну - он посоветовал им избавиться от комплексов
|Пашинян: Саргсян потухшим вулканом считает народ Армении!?
|Ардшинбанк возобновил работу модернизированных региональных филиалов
|Экс-премьер-Сержу Саргсяну: У Вас нет дежавю - с поста премьера на пост президента, с поста президента на пост премьера, Вам самому не надоело?
|Полиция силой освобождает перекрытые улицы Ванадзора
|Пашинян сигнализирует о наличии провокаторов в рядах демонстрантов
|Серж Саргсян избран премьер-министром Армении
|Выпущен на свободу подвергнутый приводу сын Никола Пашиняна
|Адвокаты сигнализируют о воспрепятствовании их профессиональной деятельности со стороны Полиции Армении
|Серж Саргсян не верит в то, что исход парламентских выборов 2017 года предопределили предвыборные взятки
|Между полицейскими и демонстрантами произошла очередная стычка
|Серж Саргсян попытался объяснить, почему согласился "претендовать" на пост премьера Армении
|В МИД Армении опровергли информацию о захвате группой армян здания армянской дипмиссии в Москве
|Демонстранты пытаются парализовать работу госучреждений
|Серж Саргсян: Неконструктивная политика Азербайджана не внушает оптимизма по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Депутат от оппозиционного блока вновь потребовал от третьего президента Армении отказаться от правительственной дачи
|Серж Саргсян: Новое правительство Армении продолжит политику предыдущего правительства
|Сотрудники офиса Омбудсмена Армении посещают отделения Полиции РА, где находятся подвергнутые приводу участники акции протеста
|Республиканская партия на специальном заседании Национального Собрания представила кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьера, как самого мудрого и достойного деятеля
|Никол Пашинян: В воздухе витает дух революции
|Подвергнут приводу сын Никола Пашиняна
|Оппозиционное движение во главе с Пашиняном шествием двинулось по проспекту Баграмяна к зданию Национального Собрания
|Член партии "Наследие" Армен Бархударян подвергнут приводу
|Адвокаты Армении готовы оказать необходимую правовую помощь всем задержанным
|Полиция предпринимает действия для установления личности лиц, применивших насилие над полицейскими
|И.о. премьера уволил своего пресс-секретаря, помощников и советников
|В медицинских учреждениях Еревана необходимую медицинскую помощь получили 12 граждан, пострадавших в результате вчерашних митингов
|Часть блока "Елк" примет участие в голосовании и проголосует "против" Сержа Саргсяна
|Силы Полиции Армении в любой момент готовы к выполнению своих полномочий
|Самые ближайшие подступы к Национальному Собранию Армении по улицам Баграмяна и Демирчяна заблокированы силами Полиции
|Протестующие перекрыли ул. Алабяна, ведущую в Разданское ущелье (видео)
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 17-го апреля
|Участники движения “Сделай шаг, откажи Сержу”, начали блокаду центральных улиц Еревана: Полиция подвергла приводу десятки студентов
|Полиция Армении приняла решение прекратить митинги
|Полиция Армении устраняет баррикады, установленные на центральных улиц Еревана со стороны протестующих
|Протестующие последовательно перекрывают улицы, ведущие в центр города: Возникла перепалка между Полицией и активистами
|Полиция Армении призвала организаторов акции протеста исключить участие несовершеннолетних в митингах
|Партия Еркир Цирани строго осуждает насилие и применение спецсредств в отношении участников мирной акции протеста
|Пашинян призвал участников акции протеста не поддаваться на провокации и не оскорблять представителей Полиции
|Депутаты от правящей коалиции намерены ночевать в парламенте - их коллеги от "Гражданского договора" направились в НС, чтобы проверить информацию
|Участники акции-протеста намерены закрыть все подступы к зданию армянского парламента
|Араратбанк в шестой раз стал обладателем престижной премии Commerzbank AG "Превосходство качества"
|Директор АЦСНИ: Группа молодых людей из "Сделай шаг, откажи Сержу" представила четкую программу государственного строительства
|Аналитик: Залог успеха движения "Сделай шаг, откажи Сержу" - четкий ультиматум, сопровождаемый индивидуальной, разъяснительной работой в депутатских кабинетах
|Демпартия Армении выражает свою солидарность движению "Сделай шаг, откажи Сержу"
|Прогноз: Примкнув к движению "Сделай шаг, откажи Сержу", "Еркир цирани" лишь ему навредит
|Аналитик: Движению "Сделай шаг, откажи Сержу" необходимо выдвинуть, намеревающимся сделать человека с улицы премьером, депутатам ультиматум
|В Ереване пройдет шествие детских колясок под лозунгом "Давайте жить достойно"
|Прогноз: Даже если Сержа Саргсяна назначат премьером после применения силы работать в этой должности он не сможет
|Посольство США в Армении призвало граждан страны быть осторожными в Ереване и пересмотреть личные планы из соображений безопасности
|В различные медцентры Еревана сегодня обратилось 46 граждан - 40 активистов и 6 полицейских с различными ранениями
|МИД России призвал своих граждан избегать мест массового скопления людей в Ереване
|Себя показать и на других посмотреть: Эдмон Марукян и Арам Саркисян не собираются присоединяться к демонстрантам
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