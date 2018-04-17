Вторник, 17 Апреля 2018 14:13

АрмИнфо. Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" пытаются парализовать работу госучреждений.

Участники акции протеста, уже заблокировали вход в здание Комитета по Государственным доходам, в ходы в здание МИД Армении, Минюст, Минобразования и ряд других учреждений.

Как заявил лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян будут проведены сидячие пикеты у зданий государственных структур, с целью их полной парализации, и призвал людей из областей присоединиться к митингам. Пашинян также сообщил, что сегодня в 18:30 пройдет митинг на площадиРеспублики. "Я надеюсь, что это будет самым крупным митингом в истории третей республики. Призываю наших соотечественников из разных уголков присоединиться к нам. Мы заявляем старт очередной революции в нашей стране. Также призываем людей в областях блокировать деятельность областных, районных, сельских государственных структур. Наша цель парализовать деятельность государственных учреждений", - отметил Пашинян.

Оппозиционный депутат, также выразил убежден, что митинг в городе должен носить сетевой характер, который сложно разогнать. Пашинян

убежден, что это позволит довести до логического завершения начатый процесс. Он также отметил, что ему нечего сказать другим политическим силам, поскольку революция уже запущена и она одержит победу.