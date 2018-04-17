Вторник, 17 Апреля 2018 14:11

АрмИнфо. Депутат от оппозиционного блока "Елк" Артак Зейналян с трибуны парламента 17 апреля потребовал от третьего президента Армении Сержа Саргсяна отказаться от правительственной дачи, безвозмездно переведенной ему в собственность решением правительства.

В ответ кандидат в премьер-министры, третий президент РА Серж Саргсян отметил, что речь идет лишь об одном дачном доме, а не всем комплексе. "В данном комплексе все оборудовано, сформирована необходимая инфраструктура, и нет необходимости вкладывать дополнительные средства в новую дачу", - подчеркнул Серж Саргсян, добавив, что в дачном комплексе проживает председатель Национального Собрания, нынешний глава правительства, и нет никаких проблем, связанных с этим фактом.

Отметим, что "правительственные дачи", находящиеся в центре Еревана в охраняемом участке Разданского ущелья, были построены еще в советские времена. Там обычно жили руководители республики, однако после отставки все они переезжали оттуда. И лишь для Сержа Саргсяна было сделано исключение. Решением правительства, дача, где в период президентства жил Саргсян с семьей, была безвозмездно передана ему в собственность.