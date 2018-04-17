Вторник, 17 Апреля 2018 09:22

АрмИнфо. Протестующие перекрыли ул. Алабяна, ведущую в Разданское ущелье. Об этом сообщил лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян.

Пашинян призвал людей выйти на улицу и воспрепятствовать азербайджанизации Армении.

Также стало известно, что в ереванском метрополитене, поезда не останавливаются на станции Маршал Баграмян. Эта станция, располагающаяся близ здания Национального собрания не работала и накануне. А Полиция Армении перекрыла ул. Ппрошьяна и Демирчяна.

Участники акции протеста намерены блокировать все подъезды к Национальному собранию Армении и тем самым воспрепятствовать проведению заседания парламента.

Полиция Армении в свою очередь приняла решение прекратить митинги, организованные Пашиняном. Полиция дала время оппозиционеру оповестить о данном решении общественность. В заявлении также говорится, что в установленном порядке Полиция вправе применить спецсредства. Авторы заявления призывают организаторов акции не препятствовать выполнению полицией своих законных обязанностей.

Отметим, что сегодня в армянском парламенте будут выбирать премьер-министра страны. Единственный кандидат в премьеры - третий президент Армении Серж Саргсян.