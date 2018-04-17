Вторник, 17 Апреля 2018 09:16

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 17 апреля текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 32 и собственные дома 31-62/1 на ул. Царава Ахбюра, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1 на ул. Гр.Нерсисяна, 24/4 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2 на ул. Акобяна, 1,3, 5 на ул. Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 22 на ул. Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 71-129 на 35-ой улице, 71-134 на 37-ой улице Ареша, собственные дома 1-40 на переулке Димитрова, улицы Нор Харберда 24-32, собственные дома 45-65 на ул. А.Аветисяна, школа N148, абоненты (не являющиеся жильцами) по адресу: ул. Вагаршяна 12, жилой дом 20/1 на ул. Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22, 24, 26 на пр. Комитаса, жилые дома 6 на 1-ом переулке Фучика, 4, 5, 7 на 2-ом переулке; жилые дома 25, 27 на ул. Маргаряна, переулки Кургиняна 4, 6, 8, улица Малатии, квартал "Ахтанак" полностью, улицы Кашегорцнери 1, 2;

11:00-16:00 жилой дом 29 на ул. В.Папазяна, 61, 83 на ул. О.Эмина, собственные дома 48- 83 на ул. Димитрова, собственные дома 30-57 на ул. Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 96-135, 121-155 на ул. Димитрова, собственные дома

1-15 на 1-ом переулке, 1-15 на 2-ом переулке Димитрова, собственные дома на 3-ем и 4-ом переулках Димитрова, квартиры 46-90 жилых домов 20, 22 на ул. Эребуни;

10:30-16:30 жилые дома 10, 12 на пр. Саят-Новы, жилые дома 23/27, 25/14, 25 на ул. Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), жилые дома 21/1, 21/3, 23/1 на ул. Ер.Кочара иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал "Киликия", улица Сисаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-35 на ул. Арменакян; собственные дома 1-15(нечетные), 2-20 (четные), 301, 305 в кв. "Норк" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3/3 на переулке Тотовенци, жилые дома 11, 13 на ул. Н.Степаняна , жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36 на ул. Молдовакан, детские сады N102, 246 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3, 31/1 на ул. Гюликевхян, жилые дома 1, 3, 4 на переулке Гюликевхян, жилые дома 1, 2 на ул. Бакунца, жилые дома 2, 3, 4 на 1-ом переулке Бакунца, жилые дома 16, 18, 20 на ул. А.Ованнисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве, жилые дома 51, 53 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-15:00 здания муниципалитета NN1, 2, 3, 4, бывшее здание АТС, подземные проходы N1 и 2, фонтаны и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Овташат и Покр Веди, село Суренаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица

Сарибека Варданяна в городе Веди;

10:00-14:00 частично село Ноякерт;

11:00-16:00 села Мргануш, Гетазат, Абовян, Вардашен, частично села Аревшат, Ланджазат и Дехдзут;

13:30-16:00 частично улицы Гая, Голецян, жилой дом 36 на ул. Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Гетап; частично улица Еркрабаннери в городе Вайк;

11:00-16:00 частично село Малишка;

в Котайкском марзе:

10:00-15:00 село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-13:30 теплица "Продрес Агро", предприятия "Айнеруд", "Авиашен";

12:00-16:30 город Егвард; села Арагюх, Сараландж, Бужакан. Зораван, прилегающие производственные предприятия и абоненты (не являющиеся

жильцами);

в Гегаркуникском марзе:

11:00-12:00 села Ланджахбюр, Гегаркуник, конец села Сарухан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 частично квартал "Нор" общины Мец Сепасар в районе Ашоцк; улицы 2, 3, 4 общины Караберд в районе Ани;

в Лорийском марзе:

10:00-12:00 и 12:00-14:00 частично село Чочкан;

10:00-13:00 и 13:00-14:30 частично село Одзун;

10:30-13:00 село Обардзи;

11:00-17:00 села Сараарт, Гогаран, Гегасар, Ширакамут, Катнаджур, кварталы 4 и 5 улицы Пушкина, кварталы 8 и 9 улицы Демирчян в городе

Ташир;

14:30-16:00 село Агви;

в Тавушском марзе:

11:00-13:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

в Сюникском марзе:

10:00-11:30 жилые дома 1, 2, 4 на ул. Г.Нжде, жилые дома 34, 35, 36 на ул. Сисакан, жилые дома 39А, 39Б, 39Г на ул. Исраелям, жилой дом 3

на ул. А.Манукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:30-13:00 частично улицы Сисакан, Исраелян, улица Адамян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-15:00 частично улица Сюник в городе Горис;

09:30-14:30 село Дзагедзор;

10:00-12:00 села Ашотаван, Ацаван, Тасик, Аревис, Бнунис, Торуник и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 село Брнакот;

11:00-16:00 частично село Дарбас;

11:00-17:00 села Сваранц, Тандзатап, Татев, Кашуни, Агвани, Тандзавер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.