Вторник, 17 Апреля 2018 09:10

АрмИнфо.Участники движения “Сделай шаг, откажи Сержу”, начали блокаду центральных улиц Еревана.

Уже парализовано движение на перекрестке ул.Абовян-Корюн, Абовян-Московян, Абовян-Терян, Терян-Исаакян, Терян-Саят-Нова. Как заявил лидер движения “Сделай шаг”, оппозиционный депутат Никол Пашинян, их цель не только заблокировать центральные улицы, но и вымотать полицейских, с тем, чтобы не дать им действовать скоординировано. Протестующие движутся по улицам, скандируя “Сделай шаг, откажи Сержу”.

Полиция Армении уже с утра начала подвергать приводу студентов, более 20 человек с улицы Абовяна, еще столько же на ул. Маштоца.

Отметим, что сегодня в армянском парламенте будут выбирать премьер-министра. Единственный кандидат в премьеры – третий президент Армении Серж Саргсян.