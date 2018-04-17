Вторник, 17 Апреля 2018 08:29

АрмИнфо. Полиция Армении приняла решение прекратить митинги, организованные депутатом парламента Николом Пашиняном. Об этом говорится в заявлении Полиции, распространенном сегодня с раннего утра.

Полиция дала время оппозиционеру оповестить о данном решении общественность. В заявлении также говорится, что в установленном порядке Полиция вправе применить спецсредства. Авторы заявления призывают организаторов акции не препятствовать выполнению полицией своих законных обязанностей.

В качестве обоснования данного решения приводится тот факт, что оппозиционеры нарушили общественный правопорядок, заблокировав улицы, препятствуя естественной работе учреждений и учебных заведений, а также озвучивая призывы ворваться в здание парламента. «Полиция до сих пор воздерживалась от конкретных мер по разгону акций, поскольку они в целом носили мирный характер, но теперь принято решение прекратить их»,- говорится в заявлении.

Отметим, что оппозиция с утра намерена была заблокировать подступы к парламенту, где должно состоятся голосование по кандидатуре Сержа Саргсяна на пост премьера. Тем самым оппозиционеры пытаются воспрепятствовать проникновению парламентариев в здание НС и проведению голосования.

Отметим, что порядка 20 студентов, пытавшихся перекрыть перекресток улиц Абовян-Исаакян подвергнуты приводу.