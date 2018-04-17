Вторник, 17 Апреля 2018 08:25

АрмИнфо.Участники акции протеста против выдвижения Сержа Саргсяна провели ночь на площади Франции.

Ночь прошла спокойно, без серьезных инцидентов. На данный момент силы полиции пытаются расчистить баррикады, на перекрестке ул. Амирян-Маштоц, установленными участниками движения «Сделай шаг, откажи Сержу». На улицах дежурят «красные береты».

Полиция РА пытается восстановить движение на центральных улицах Еревана. На данный момент не так много активистов. Напомним, что активисты согласно заявленному, планируют начать активные действия по окружению и Национального собрания РА с 08:15 часов утра.

Отметим, что сегодня с раннего утра порядка 20 студентов, пытавшихся препятствовать работе станции метро «Еритасардакан» были подвергнуты приводу.