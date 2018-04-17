Вторник, 17 Апреля 2018 00:30

АрмИнфо. Участники акции протеста против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении последовательно перекрывают улицы, ведущие в центр города.

На данный момент, митингующие перекрыли улицу Атенка, которая ведет к коньячному заводу. Полиция применяя силу пытается восстановить движение на улице Атенка. Между полицией и участниками акции протеста возникла перепалка. Oдному из граждан стало плохо и он потерял сознание. Ситуация на месте накаленная. Полиция строит стену, дабы не позволить участникам протеста парализовать движение.

После переговоров с полицией, митингующие решили разблокировать улицу Атенка и вернуться на площадь Франции.

Заметим, что в центре города основные улиц перекрыты с самого утра.