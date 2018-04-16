|Протестующие последовательно перекрывают улицы, ведущие в центр города: Возникла перепалка между Полицией и активистами
|Полиция Армении призвала организаторов акции протеста исключить участие несовершеннолетних в митингах
|Партия Еркир Цирани строго осуждает насилие и применение спецсредств в отношении участников мирной акции протеста
|Пашинян призвал участников акции протеста не поддаваться на провокации и не оскорблять представителей Полиции
|Депутаты от правящей коалиции намерены ночевать в парламенте - их коллеги от "Гражданского договора" направились в НС, чтобы проверить информацию
|Участники акции-протеста намерены закрыть все подступы к зданию армянского парламента
|Араратбанк в шестой раз стал обладателем престижной премии Commerzbank AG "Превосходство качества"
|Директор АЦСНИ: Группа молодых людей из "Сделай шаг, откажи Сержу" представила четкую программу государственного строительства
|Аналитик: Залог успеха движения "Сделай шаг, откажи Сержу" - четкий ультиматум, сопровождаемый индивидуальной, разъяснительной работой в депутатских кабинетах
|Демпартия Армении выражает свою солидарность движению "Сделай шаг, откажи Сержу"
|Прогноз: Примкнув к движению "Сделай шаг, откажи Сержу", "Еркир цирани" лишь ему навредит
|Аналитик: Движению "Сделай шаг, откажи Сержу" необходимо выдвинуть, намеревающимся сделать человека с улицы премьером, депутатам ультиматум
|В Ереване пройдет шествие детских колясок под лозунгом "Давайте жить достойно"
|Прогноз: Даже если Сержа Саргсяна назначат премьером после применения силы работать в этой должности он не сможет
|Посольство США в Армении призвало граждан страны быть осторожными в Ереване и пересмотреть личные планы из соображений безопасности
|В различные медцентры Еревана сегодня обратилось 46 граждан - 40 активистов и 6 полицейских с различными ранениями
|МИД России призвал своих граждан избегать мест массового скопления людей в Ереване
|Себя показать и на других посмотреть: Эдмон Марукян и Арам Саркисян не собираются присоединяться к демонстрантам
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в Ереване
|Арам Саркисян и Эдмон Марукян присоединились к Николу Пашиняну
|В медцентр “Григор Лусаворич” с различными ранениями доставлены 18 активистов
|В Арцахе погиб военнослужащий АО Алек Нверович Карапетян
|Пашинян возвращается к оппозиционерам
|Полиция Армении дала время оппозиционерам прекратить акции, пригрозив в противном случае разгоном с применением силы
|Никол Пашинян на машине "Скорой помощи" доставлен в больницу
|Президент РА: Визиты французских парламентариев в Армению стали хорошей традицией
|В результате применения Полицией силы есть пострадавшие среди активистов
|Наира Зограбян: Любое проявление протеста в рамках закона допустимо, блок "Царукян" против применения силы в отношении народа
|Ситуация у здания Парламента Армении накаляется - полицейские используют силу
|Айк Марутян: Не думал, что соберется столько народу - Да здравствует завтрашняя Армения
|Политолог: Пашиняну не удастся воспрепятствовать избранию Сержа Саргсяна на пост премьера Армении (видео)
|Искандарян убежден: Пашиняну удастся собрать такое количество людей, которое позволит окружить Национальное Cобрание Армении
|Правящая коалиция в лице Республиканской Партии Армении и АРФ "Дашнакцутюн" официально выдвинула кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер- министра Армении
|Армен Рустамян: Оппозиционеры Армении руководствуются принципом - цель оправдывает средства
|Саргсян: Армения меняет форму правления, но не внешнеполитический курс
|Саргсян о карабахском конфликте: У руководства Азербайджана есть иллюзия, что компромисс может быть только со стороны Армении и Арцаха
|Заседание парламента, на котором состоятся выборы нового премьера, пройдет в здании НС 17 апреля в 12:00
|Серж Саргсян: Для Армении выбор "или-или" неприемлем
|С 16 по 19 апреля на территории Армении ожидается погода без осадков
|Конверс Банк принял участие в республиканском субботнике
|Пашинян попросил своих сторонников, аплодируя, приветствовать полицейских
|Саргсян: Решение Армении о членстве в ЕАЭС оправдано как с экономической точки зрения, так и с точки зрения поддержки граждан страны
|Заявление: Полиция Армении может прибегнуть к действиям, проистекающим и соразмерным возникшей ситуации
|Пашинян: Армяне со всего мира, а также сами граждане РА постоянно высылают на наши счета денежные средства
|УИУ Минюста Армении опровергает информацию о готовящемся покушении на Араика Хандояна
|МО Армении: в целях безопасности участок дороги Баганис-Воскепар закрыт для движения
|Участники акции-протеста ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа (видео)
|В Кельне открыт мемориал в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи
|"Еркир Цирани" намерена сегодня блокировать движение по общереспубликанским, в том числе межгосударственным трассам
|Рейтинговое агенство Fitch подтвердило рейтинги Ардшинбанка
|В Армении все дороги открыты для движения автотранспорта
|В Ереване Инициатива «Сделай шаг, откажи Сержу» начала акции гражданского неповиновения
|Генпрокуратура Армении поручила Полиции подготовить материалы в связи с вторжением Никола Пашиняна в здания ЕГУ и Общественного радио
|Власти решили пока не прибегать к контрдействиям в отношении оппозиции
|Партия АРФ «Дашнакцутюн» одобрила кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении
|Пашинян призвал граждан Армении прийти на площадь Франции и стать хозяином своей страны и своей победы
|На столичной площади Франция стартовал митинг оппозиции, направленный против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении
|Участники акции протеста "Сделай шаг" и "Откажи Сержу" перекрыли кольцевую близ здания цирка
|Пашинян выступил с обращением к народу
|В здании Общественного радио, где в настоящее время находятся оппозиционеры под руководством депутата Никола Пашиняна, отключили свет
АрмИнфо. Полиция Армении призвала организаторов акции протеста исключить участие несовершеннолетних в митингах. Об этом говорится в заявлении Полиции Армении, поступившем в АрмИнфо.
В Полиции Армении напомнили, что в центре Еревана в эти дни проходят акции протеста и заверили, что правоохранительные органы в рамках своих полномочий обеспечивают общественный порядок, и ожидают уважения порядка от организаторов митинга. «К сожалению, мы не видим ожидаемого отклика от организаторов. Так, в частности, в рядах протестующих немало несовершеннолетних, участие которых в подобных акциях не только не желательно, но и чревато опасными последствиями. В случае грубых нарушений общественного порядка и угрозы жизни или здоровью других граждан, силы полиции имеют право прибегнуть к соответствующим мерам, и применить спецсредства, и не исключено, что во время возникшей паники, а также непредсказуемых и опасных действий участников митинга, в первую очередь серьезно пострадают несовершеннолетние. Призываем организаторов акции, учитывая это обстоятельство, исключить участие несовершеннолетних в этих мероприятиях, тем самым обеспечив их безопасность. Призываем родителей быть внимательными к собственным детям, и быть осведомлёнными об их местонахождении, и удержать их от участия в опасных для жизни ситуациях», - говорится в заявлении Полиции РА.
|Протестующие последовательно перекрывают улицы, ведущие в центр города: Возникла перепалка между Полицией и активистами
|Полиция Армении призвала организаторов акции протеста исключить участие несовершеннолетних в митингах
|Партия Еркир Цирани строго осуждает насилие и применение спецсредств в отношении участников мирной акции протеста
|Пашинян призвал участников акции протеста не поддаваться на провокации и не оскорблять представителей Полиции
|Депутаты от правящей коалиции намерены ночевать в парламенте - их коллеги от "Гражданского договора" направились в НС, чтобы проверить информацию
|Участники акции-протеста намерены закрыть все подступы к зданию армянского парламента
|Араратбанк в шестой раз стал обладателем престижной премии Commerzbank AG "Превосходство качества"
|Директор АЦСНИ: Группа молодых людей из "Сделай шаг, откажи Сержу" представила четкую программу государственного строительства
|Аналитик: Залог успеха движения "Сделай шаг, откажи Сержу" - четкий ультиматум, сопровождаемый индивидуальной, разъяснительной работой в депутатских кабинетах
|Демпартия Армении выражает свою солидарность движению "Сделай шаг, откажи Сержу"
|Прогноз: Примкнув к движению "Сделай шаг, откажи Сержу", "Еркир цирани" лишь ему навредит
|Аналитик: Движению "Сделай шаг, откажи Сержу" необходимо выдвинуть, намеревающимся сделать человека с улицы премьером, депутатам ультиматум
|В Ереване пройдет шествие детских колясок под лозунгом "Давайте жить достойно"
|Прогноз: Даже если Сержа Саргсяна назначат премьером после применения силы работать в этой должности он не сможет
|Посольство США в Армении призвало граждан страны быть осторожными в Ереване и пересмотреть личные планы из соображений безопасности
|В различные медцентры Еревана сегодня обратилось 46 граждан - 40 активистов и 6 полицейских с различными ранениями
|МИД России призвал своих граждан избегать мест массового скопления людей в Ереване
|Себя показать и на других посмотреть: Эдмон Марукян и Арам Саркисян не собираются присоединяться к демонстрантам
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в Ереване
|Арам Саркисян и Эдмон Марукян присоединились к Николу Пашиняну
|В медцентр “Григор Лусаворич” с различными ранениями доставлены 18 активистов
|В Арцахе погиб военнослужащий АО Алек Нверович Карапетян
|Пашинян возвращается к оппозиционерам
|Полиция Армении дала время оппозиционерам прекратить акции, пригрозив в противном случае разгоном с применением силы
|Никол Пашинян на машине "Скорой помощи" доставлен в больницу
|Президент РА: Визиты французских парламентариев в Армению стали хорошей традицией
|В результате применения Полицией силы есть пострадавшие среди активистов
|Наира Зограбян: Любое проявление протеста в рамках закона допустимо, блок "Царукян" против применения силы в отношении народа
|Ситуация у здания Парламента Армении накаляется - полицейские используют силу
|Айк Марутян: Не думал, что соберется столько народу - Да здравствует завтрашняя Армения
|Политолог: Пашиняну не удастся воспрепятствовать избранию Сержа Саргсяна на пост премьера Армении (видео)
|Искандарян убежден: Пашиняну удастся собрать такое количество людей, которое позволит окружить Национальное Cобрание Армении
|Правящая коалиция в лице Республиканской Партии Армении и АРФ "Дашнакцутюн" официально выдвинула кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер- министра Армении
|Армен Рустамян: Оппозиционеры Армении руководствуются принципом - цель оправдывает средства
|Саргсян: Армения меняет форму правления, но не внешнеполитический курс
|Саргсян о карабахском конфликте: У руководства Азербайджана есть иллюзия, что компромисс может быть только со стороны Армении и Арцаха
|Заседание парламента, на котором состоятся выборы нового премьера, пройдет в здании НС 17 апреля в 12:00
|Серж Саргсян: Для Армении выбор "или-или" неприемлем
|С 16 по 19 апреля на территории Армении ожидается погода без осадков
|Конверс Банк принял участие в республиканском субботнике
|Пашинян попросил своих сторонников, аплодируя, приветствовать полицейских
|Саргсян: Решение Армении о членстве в ЕАЭС оправдано как с экономической точки зрения, так и с точки зрения поддержки граждан страны
|Заявление: Полиция Армении может прибегнуть к действиям, проистекающим и соразмерным возникшей ситуации
|Пашинян: Армяне со всего мира, а также сами граждане РА постоянно высылают на наши счета денежные средства
|УИУ Минюста Армении опровергает информацию о готовящемся покушении на Араика Хандояна
|МО Армении: в целях безопасности участок дороги Баганис-Воскепар закрыт для движения
|Участники акции-протеста ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа (видео)
|В Кельне открыт мемориал в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи
|"Еркир Цирани" намерена сегодня блокировать движение по общереспубликанским, в том числе межгосударственным трассам
|Рейтинговое агенство Fitch подтвердило рейтинги Ардшинбанка
|В Армении все дороги открыты для движения автотранспорта
|В Ереване Инициатива «Сделай шаг, откажи Сержу» начала акции гражданского неповиновения
|Генпрокуратура Армении поручила Полиции подготовить материалы в связи с вторжением Никола Пашиняна в здания ЕГУ и Общественного радио
|Власти решили пока не прибегать к контрдействиям в отношении оппозиции
|Партия АРФ «Дашнакцутюн» одобрила кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении
|Пашинян призвал граждан Армении прийти на площадь Франции и стать хозяином своей страны и своей победы
|На столичной площади Франция стартовал митинг оппозиции, направленный против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении
|Участники акции протеста "Сделай шаг" и "Откажи Сержу" перекрыли кольцевую близ здания цирка
|Пашинян выступил с обращением к народу
|В здании Общественного радио, где в настоящее время находятся оппозиционеры под руководством депутата Никола Пашиняна, отключили свет
|Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
|Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
|Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|Алексей Коломиец : В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
|Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
|Эдвард Налбандян и Алан Дункан обсудили вопросы развития армяно-британского сотрудничества
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Киро Маноян: Диаспора и АРФ "Дашнакцутюн" никогда не были против установления армяно-турецких отношений
|ТОО "АлмаДК" представило свою продукцию на выставке вооружений "ArmHiTec-2018" в Ереване
|Серж Саргсян руководящему составу ВС: Коррупция стала злом как для нашего государства, так и для нашей армии
|Ереван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требования
|Минздрав Армении считает "Арменикум" эффективным препаратом и делает все возможное для увеличения его производства и повышения международного признания
|В Ереване завершилось совместное заседание комиссий по внешним вопросам парламентов Армении и России
|Правящая партия Армении отреагировала на критику посла США в РА
|ЕСПЧ обязал Армению выплатить 48 тысяч евро членам организации "Свидетели Иеговы"
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Ваграм Багдасарян: Все представители РПА должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа Саргсяна
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Саркисян и Клаар отметили важность надлежащей реакции международного сообщества на милитаристские заявления Баку
|Ара Казарян: Согласно новой Конституции Армении, 4-го президента должно избирать Национальное Собрание
|Эдмон Марукян: Главной целью партии "Лусавор Айастан" является построение европейской модели государства в Армении
|Российский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в Карабахе
|Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
|В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
|С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
|Посольство Армении о запрете въезда Заруи Постанджян в Грузию: Каждая страна сама решает, кого ей впускать на свою территорию
|Армения и Таджикистан отменяют визовый режим
|Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
|Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
|Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
|Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
|Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции