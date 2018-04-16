Понедельник, 16 Апреля 2018 23:57

АрмИнфо. Полиция Армении призвала организаторов акции протеста исключить участие несовершеннолетних в митингах. Об этом говорится в заявлении Полиции Армении, поступившем в АрмИнфо.

В Полиции Армении напомнили, что в центре Еревана в эти дни проходят акции протеста и заверили, что правоохранительные органы в рамках своих полномочий обеспечивают общественный порядок, и ожидают уважения порядка от организаторов митинга. «К сожалению, мы не видим ожидаемого отклика от организаторов. Так, в частности, в рядах протестующих немало несовершеннолетних, участие которых в подобных акциях не только не желательно, но и чревато опасными последствиями. В случае грубых нарушений общественного порядка и угрозы жизни или здоровью других граждан, силы полиции имеют право прибегнуть к соответствующим мерам, и применить спецсредства, и не исключено, что во время возникшей паники, а также непредсказуемых и опасных действий участников митинга, в первую очередь серьезно пострадают несовершеннолетние. Призываем организаторов акции, учитывая это обстоятельство, исключить участие несовершеннолетних в этих мероприятиях, тем самым обеспечив их безопасность. Призываем родителей быть внимательными к собственным детям, и быть осведомлёнными об их местонахождении, и удержать их от участия в опасных для жизни ситуациях», - говорится в заявлении Полиции РА.