Понедельник, 16 Апреля 2018 23:37

АрмИнфо. Партия Еркир Цирани строго осуждает насилие и применение спецсредств в отношении участников мирной акции протеста движения "Сделай шаг, откажи Сержу".

«Сегодня, со стороны лиц, выступающих от имени полиции и обслуживающих, диктаторский режим, на проспекте Маршал Баграмян были применены сила и спецсредства в отношении безоружных граждан Армении, выражающих свою справедливую волю и негодование. В результате данных действий пострадали более пяти десятков человек. Оппозиционная партия строго осуждает применение силы в отношении мирных граждан и напоминает правоохранительным органам, что мишенью и адресатом силы и спецсредств должны быть не мирные митингующие, а оккупанты в лице Сержа Саргсяна и группировки Республиканской партии Армении», - говорится в заявлении партии Еркир Цирани.

Вместе с тем, в заявлении партии подчеркивается, что сегодня исторический момент, когда соотечественники, работающие в правоохранительных органах должны действовать в свете миссии правоохранительных органов. «Также как народ своим справедливым негодованием пытается отделиться от тирании, так и они обязаны стать частью народа, орешиться от тирании и выполнить возложенную на них миссию – возбудить уголовные дела и в качестве обвиняемых привлечь и изолировать Сержа Саргсяна и членов группировки РПА, в качестве особо опасных лиц для граждан страны, справедливой армянской государственности, и всего человечества», - подчеркивается в заявлении Еркир Цирани.