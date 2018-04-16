Понедельник, 16 Апреля 2018 23:35

АрмИнфо.Оппозиционный депутат, лидер движения «Сделай шаг» Никол Пашинян призвал участников акции протеста воздержаться от оскорбления представителей правоохранительных органов и не поддаваться на провокации.

Пашинян выразил убеждение, что провокации целенаправленно предпринимаются представителями действующего режима и направлены на то, чтобы «снизить планку» акции. По его словам, со всего мира следят за происходящим в Ереване, и нельзя допустить того, чтобы акция превратилась во что-то «дешевое». «Если мы будем держать взятую планку и не позволим режиму устроить провокации, то нам удастся достичь много. Я вас прошу не поддаваться на провокации, а те, кто пытается это сделать задерживайте и приводите ко мне»,- отметил Пашинян, при этом он не исключил того, представители власти ночью могут осуществить спецоперацию против митингующих.

Пашинян также назвал дезинформацией сообщения о том, что к Еревану стягиваются войска. «Армия осуществляет свою миссию на границах страны, и никого сюда не стягивают. Однако, также хочу сказать, что самопроизвольно сейчас закрываются дороги в разных частях республики, и если все пойдет такими темпами, то к утру у нас будет совершенна иная картина, достаточно позитивная картина», - отметил он, при этом добавил, что ему нужно поработать, и он на пару часов отлучится.

Отметим, что на проспекте Маршала Баграмяна и на площади Франции остается достаточно большое число людей, которые намереваются провести ночь на улице. Более того, группа активистов ходит по улицам Еревана, осуществляю акцию информирования Протестующие намереваются с раннего утра блокировать все подъезды к Национальному собранию Армении и не позволить провести голосование по кандидатуре премьер-министра страны.