Понедельник, 16 Апреля 2018 20:59

АрмИнфо. "Нам поступила информация о том, что депутаты от Республиканской партии и АРФ "Дашнакцутюн", чтобы не опоздать на заседание Национального Собрания, на котором будет голосование по кандидатуре Сержа Саргсяна на пост премьера, намерены ночевать в НС. Наши депутаты сейчас пойдут в парламент, чтобы проверить эту информацию",- заявил сегодня на митинге на площади Франции депутат, лидер движения "Сделай шаг, Откажи Сержу" Никол Пашинян.

Пашинян вновь призвал с ночи заблокировать все подступы к Национальному Собранию, создав баррикады из скамеек, мусорных баков, мешков, камней, а 17 апреля в 11:00 придти к площади Франции. Пашинян также призвал завтра организовать общереспубликанскую забастовку.

Отметим, что инициативы "Сделай шаг, Откажи Сержу" сегодня после применения силы со стороны Полиции с заявлением обратилась к международному сообществу. "Призываем международное сообщество предпринять действенные меры и отрезвить власти Армении и заставить их уважать нормы демократии и права народа, выступить с заявлением о солидарности армянскому народу и его праву на проведение мирных демонстраций, проследить за разворачивающимися в стране событиями и процессом выполнения РА своих международных обязательств, осудить насилие и преследования в отношении мирных демонстрантов",- говорится в заявлении.