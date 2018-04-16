Понедельник, 16 Апреля 2018 20:30

АрмИнфо. Участники акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" планируют закрыть все подступы к зданию армянского парламента, дабы не допустить проведения 17 апреля заседания Национального Собрания, на котором состоится голосование по кандидатуре экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера страны. "Мы должны не допустить "азербайджанизации" Армении" - заявил лидер партии "Гражданский договор", депутат Никол Пашинян, выступая на митинге на площади Франции.

По словам Пашиняна, 16 апреля стал переломным в современной истории армянского народа. Сегодняшний день, как указал оппозиционер, пришел засвидетельствовать, что все разговоры о том, что армянский народ смирился с таким положением дел, беспочвенны. Вместе с тем, как заметил депутат, оппозиционное движение достигло больших успехов, во многом благодаря тому, что инициатива сформировалась самопроизвольно и "во имя победы гражданина Республики Армения". "Армянский народ - народ свободолюбивый и готов отстоять свое право на свободное и справедливое будущее", - заявил он.

Как отметил Пашинян, завтра, 17 апреля Республиканское большинство соберется, чтобы голосовать за кандидатуру Сержа Саргсяна. Чтобы предупредить данное действие, оппозиционер призвал всех несогласных закрыть улицы, ведущие к зданию НС - проспект Баграмяна, улицы Сарьяна, Прошяна, Демирчяна, а также другие возможные подступы к парламенту. Пашинян обратился к народу с вопросом о том, когда более целесообразно закрыть эти улицы - сегодня ночью или завтра с утра. Большинство участников акции поддержали первое предложение - сегодня ночью.

Между тем, как сообщил Никол Пашинян, поступила информация о том, что перекрыли дорогу перед гюмрийцами, которые автопробегом пожелали присоединиться к демонстрантам на площади Франции. "Если их не пустят в Ереван, то мы пойдем за ними", - пригрозил депутат. Тем не менее, в ходе выступления оппозиционного депутата уже стало известно, что участников автопробега пропустили в столицу.

Помимо этого, оппозиционер обратился ко всем гражданам страны. "Призываю граждан Армении завтра закрыть все межобщинные и межреспубликансие дороги и двинуться в сторону Еревана, чтобы "сказать свое авторитетное "нет" возвращению к власти Сержа Саргсяна".