Понедельник, 16 Апреля 2018 20:19

АрмИнфо. Араратбанк в шестой раз стал обладателем престижной премии Commerzbank AG "Превосходство качества" (Excellent STP Quality Award). Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, награда присуждена по итогам 2017 года за высочайшее качество исполнения переводов по системе SWIFT.

Араратбанк обеспечил в 2017 году высокое качество денежных переводов благодаря усовершенствованию автоматизированной системы мгновенного форматирования и исполнения переводов, и обеспечению в максимально кратчайший срок доступности бенефициаров к переводам. Международные переводы в форме STP (Straight Through Processing) - это соблюдение стандартов форматирования платежей, позволяющее их исполнение в автоматическом режиме без ручной обработки, благодаря чему и обеспечивается максимальная скорость переводов.

Первый заместитель исполнительного директора Араратбанка Давид Арутюнян в этой связи подчеркнул: "Получение этой награды от авторитетной структуры в лице Commerzbank AG - высокая оценка деятельности и гарантия стабильного и эффективного сотрудничества с АРАРАТБАНКом. Паралельно с сохранением качества предоставляемых услуг, Араратбанк в 2017 году обеспечил 80%-ый рост объема денежных переводов. Уверяю наших клиентов, что банк и впредь продолжит в центре внимания держать качество обслуживания".

АРАРАТБАНК с 2012 года ежегодно удостаивается награды "STP-Award" Commerzbank-а и уже в шестой раз становится обладателем банковской награды "Превосходство качества".

Отметим, что ОАО "АРАРАТБАНК" функционирует с ноября 2005 года. Мажоритарными акционерами банка на 1 января 2018г выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" с долей участия в капитале в 72,73%, Барсег Бегларян (известный предприниматель, глава "Флеш" ) - 18,33%, Rural Impulse Fund II (входит в структуру бельгийской Incofin Investment Management - Incofin IM) - 8,58%.