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 Понедельник, 16 Апреля 2018 20:17
Давид Степанян

Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"

Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"

АрмИнфo. Директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян в интервью АрмИнфо комментирует последние события в Ереване. Рассуждает о перспективах борьбы движения "Сделай шаг, откажи Сержу". Делится собственным видением разрешения ситуации на основе мирового опыта классических революций и народной борьбы с авторитарными режимами.

 

Является ли то, что мы сегодня видим на улицах Еревана, свидетельством осознания обществом путей выхода из внутриполитической ситуации в Армении о которых мы с Вами неоднократно говорили в ходе предыдущих интервью?   

 

На улицах Еревана происходит акция протеста на основе технологии мирного гражданского неповиновения. Протестующие совершенно правильно делают это мирными, приемлемыми методами, которые им дозволены всеми Конституциями мира. Акция набирает силу, совершенно верно приняв к сведению методы и результаты первой подобной акции в Армении по защите от вырубки парка Маштоц в 2012 году. И сегодня мы являемся свидетелями постепенного осознания в Армении видения политической борьбы. В случае нынешнего движения впервые поставлена проблема политическая, а его повестка носит сугубо общегосударственный характер и значение. Этим движение "Сделай шаг, откажи Сержу" принципиально отличается от всех прочих гражданских акций в Армении. Также примечательны масштабы участия молодежи в этих акциях. Все это мы видим на поверхности. Остальное связано с тем как организовывается эта борьба. Практически все теоретики и практики революций в разных странах в XX-XXI веках указывают на одно очень важное обстоятельство - люди должны понять, что имеют дело именно с откровенной борьбой безоружной армии. В отличие от всех прочих видов борьбы, протестные движения подобного рода ассоциируются исключительно с безоружной армией. Тем не менее, эта безоружная армия, как правило, определяет цель, противника, после чего его подавляет.

 

Иными словами, именно "отсутствие оружия" принципиально важно и является своеобразным залогом успешности подобных движений?

 

Безусловно. Именно этот факт полностью обезоруживает власти. Мировой опыт наглядно демонстрирует, что применение силы в подобных ситуациях работает против ее применяющих, то есть властей. Именно применение силы в подобных случаях и приводит к развалу властей. Обычно применение силы приводит к понижению уровня поддержки властей со стороны партий, общественных организаций и т.д. Все они постепенно переходят на сторону народа. Классическая же формула победы заключается в либо нейтральности, либо переходе полиции на сторону народа. И если движение в Армении сумеет добиться такого от полицейских то неминуемо зафиксирует победу. Думаю, что осторожное поведение полицейских свидетельствует о прекрасно понимании Сержем Саргсяном всей тонкости ситуации. Власть надеется как-то пережить пару дней остающихся до перехода Саргсяна на должность премьера без насилия, прекрасно понимания, что применение силы десятикратно увеличит волну сопротивления и десятикратно снизит поддержку режима. То есть, в этом случае даже если Саргсяна и назначат премьером, работать в этой должности он не сможет.      

 

Да, но власти ведь могут и спровоцировать безоружных демонстрантов на насилие...

 

Это не будет иметь ровно никакого значения. Весь вопрос именно в осознанности движения, понимания им ситуации. Такие движения спокойно переживают репрессии, заключения в тюрьмы и даже расстрелы. Почему? Потому что в итоге все это работает на движение, в его пользу, конечно, если оно правильно поставлено. Соответственно, правильно поставить, обозначить проблему очень важно, чего в случае нынешнего движения я не вижу. Как правило движения подобного рода начинаются с четко сформулированного  ультиматума. После чего нужно будет уже смотреть кому он адресован и, конечно на их реакцию. Так вот, нынешнее протестное движение в Армении подобного ультиматума, намеревающемуся сделать безработного человека с улицы премьером, депутатскому корпусу в 60-70 человек не выставило. Решать этот вопрос будут именно эти конкретные люди, называющие себя депутатами, именно к ним должно быть адресовано, написанное на бумаге, требование не превращать Сержа Саргсяна в премьер-министра. И в этом требовании должна быть подробно расписана ответственность каждого конкретного депутата в случае голосования "за" Саргсяна перед нацией. 

 

То есть именно адресность, конкретизация требований повысит шансы борьбы на успех?

 

Адресность является корнем, сутью подобной борьбы. Подобная борьба всегда начинается с очень конкретного обвинения и с ультиматума ему или им. Потом идет сама борьба после чего те кому был предъявлен ультиматум, как правило, сдаются. Не могу сказать, почему этот классический сценарий не осуществляется в Армении. Возможно, он не осознается, возможно люди до конца не понимают его важность. Меж тем как весь мир давно действует именно такими методами. Именно так, к примеру, чилийцы расправились с Пиночетом, а поляки с Ярузельским.   

 

А "Еркир цирани" придерживается подобных методов в своей, довольно странной, параллельной борьбе с властями?

 

Да нету там никакой борьбы. В Армении существует стойкий миф, увязывающий успешность борьбы за власть с единством политических сил. Это весьма опасное заблуждение. Один человек может поднять миллион человек. 10 человек - не поднимут 10 человек. Потому что людей поднимает не один человек, а правильная постановка проблемы. От остальных "поднимающих" толка мало. И эту логику пора уже понять и принять. 

 

Иными словами, если сейчас та же Заруи Постанджян примкнет к "Сделай шаг, откажи Сержу" это не только не прибавит акции протеста успеха, но и скорее ей навредит?

 

Думаю, что скорее навредит. Очень много людей эту силу не воспринимают. Соответственно, они просто уйдут с улиц. Именно поэтому в подобных движениях политиков быть не должно, один спикер, не более того. К примеру, тот же Никол Пашинян. Должна быть задача. И потому слабость нынешнего движения в ее отсутствии, отсутствии ультиматума, точнее его конкретных адресатов. Залог успеха подобного движения в создании ситуации, которую власть решить не может. В данном случае, четко поставленный ультиматум, сопровождаемый грамотным блокированием улиц и объектов, приведет к моментальному переходу на сторону народа общественных и политических сил, после чего это сделает полиция. И все разрушится буквально на глазах. Во всем мире было так, даже в странах в которых власти умудрялись ввести в город армию.

 

Вы не находите странным, что Пашиняна в уличной борьбе не поддерживают даже партнеры по блоку "Елк"?

 

Было бы странным, если бы они его поддержали. Идет борьба и лезть в эту борьбу эти люди - "оппозиция" не хотят. Оппозиционная деятельность в Армении годам сводилась к торгу клиентуры в лице оппозиции с властью. Неужели вы сегодня ожидаете, что эти клиенты перейдут на сторону народа?        

 

Да, но один из этих клиентов сам Пашинян, преспокойно взявший депутатский мандат, а сегодня являющийся частью борьбы с властями. А это не может не вызывать вопросов...

 

Такие вопросы сегодня задают многие. Поэтому, нужно судить не по его словам, а исключительно по действиям. Например, меня больше всего беспокоит именно отсутствие ультиматума, хотя в команде Пашиняна, уверен, есть люди прекрасно осознающие роль ультиматума. Поэтому, тут начинаешь задумываться о многом. Что это за народное движение в котором нет адресата требований? У кого и что оно требует?  В 1988-м люди адресата требований знали. И прямиком призвали к ответственности номенклатурных депутатов, причем поименно. Чем все это кончилось мы все знаем. 

 

Идея Сержа Саргсяна назначить себя премьером существенно порушила демократическую ширму, за которой прячется суть армянской власти. И это уже отразилось в докладах международных организаций, особенно по части ограничения свободы армянских СМИ. Вы не допускаете, что одной из целей, побуждающей власти терпеть до поры до времени пашиняновский бунт является стремление эту ширму хоть как-то подлатать?

 

Допускать можно многое, потому что за последние десятилетия мы перевидали в Армении что угодно. Поэтому нас должен интересовать только результат. Результат в виде предотвращения назначения премьера партией. Не будет этого результата, смело допускайте что угодно, никакого значения это иметь уже не будет.

 

Ваши версии возможных сценариев движения в существующих условиях: без ультиматума и с Николом Пашиняном?

 

Существующие условия уже содержат в себе негативный сценарий, содержат зачатки безуспешности. Вне зависимости от всего остального. Версия вторая: шкурники просто могут разбежаться. Чем слаб перед народом лагерь авторитарных режимов так это 100%-ым контингентом шкурников. Такая власть одновременно и держится на шкурничестве и разлагается от шкурничества.

 

Шкурники могут просто неправильно оценить ситуацию?

 

Конечно. Сегодня в парламент на обсуждение текущей ситуации пришел всего один депутат - Армен Рустамян, все остальные уже попрятались. И это в условиях когда им еще ничего не угрожает, когда они даже не получили ультиматума. Представляете, что бы было если бы получили? 

 

Но Серж Саргсян то ситуацию понимает. И это, кстати, уже выражается в попытках разгона "безоружной армии"...

 

А что ему остается? Он должен всячески всех устрашать, армией, Путиным еще чем-то, требуя от депутатского корпуса полного повиновения на голосовании по утверждении себя в должности премьера. Уверен, что его сейчас беспокоит только это. И только этим он занимается. И отсутствие ультиматума этому самому корпусу задачу Саргсяна существенно облегчает. Был бы ультиматум они мигом принесли бы его ему на стол и потребовали четких гарантий собственной неприкосновенности. Особенно в условиях когда в ультиматуме таковые уже бы содержались. Рациональность - это всегда победа. Не было в истории ни одного случая, когда рационально мыслящий народ не победил бы. Никогда ни одна полиция не будет защищать 70 шкурников вечно, она может их защищать 3-4 дня, 10 дней, а потом приходит конец. Поэтому с полицией также должна проводится добросовестная работа. Кстати, в отношении полиции уже четко определена линия - "полицейские наши друзья, а не враги", жаль нет лекций.

 

Ваш залог успеха движения "Сделай шаг, откажи Сержу"?

 

Четкий адресный ультиматум, сопровождаемый индивидуальной, разъяснительной работой с 70-ю депутатами в их же кабинетах. Если вмешается еще кто-то нужно провести индивидуальную работу и с ним. И никакие провокации власти ей не помогут, в этом случае все будет работать против нее. Даже вмешательство внешних сил не изменит ситуацию. Ну вмешается Россия, введет в Армению войска, но в один прекрасный день под давлением народа русские неминуемо уйдут и тут потеряют Армению уже окончательно. Наглядный пример - вон сколько лет они мучили карабахцев, но потом ушли и окончательно Карабах потеряли.   

 

А каким Вам видится дальнейший внутриполитический армянский сюжет в случае если "Сержу все-таки будет отказано"? Нужно ведь подумать и о дальнейших шагах.

 

Группа молодых людей из сегодняшнего движения уже представила прекрасную, четкую  программу государственного строительства. Сначала будет назначен временный премьер, который будет реализовывать новую программу на основании важнейших нормативных, законодательных актов, которые будут приниматься именно этими вот сегодняшними "сдавшимися" парламентариями. И лишь после всего этого парламент будет распущен и будут проведены новые выборы. В числе этих важнейших актов декапитализация, демонополизация власти, принудительное, очень сложное разделение капитала от политики, причем, руками самих узурпаторов власти. Олигархи, монополисты в течение 10-15 лет будут вынужденно выплачивать по решению Верховного суда огромные деньги, получив взамен амнистию, гарантии собственной неприкосновенности. Необходимо будет принять новый закон "О партиях" после которого 65 из 70 нынешних армянских партий добровольно исчезнут, а остальные перерегистрируются. И соответствующий, исключающий любые предвыборные махинации Избирательный кодекс. И, конечно, ведущая к формированию полностью независимой судебной власти, реформа судебной системы. Конечно, это не работа одного дня, но это вполне возможно. Необходимо также законодательно закрепить право народа на референдум. Первый референдум, кстати, желательно провести с целью выяснения мнения общества относительно всех этих планов.  Люди только-только начинают понимать все эти вещи, а когда я говорил об этом год назад на меня смотрели чуть ли не как на сумасшедшего. А ведь тут только простая логика и ничего больше.        

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Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
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