Понедельник, 16 Апреля 2018 20:11

АрмИнфо.Дальнейший внутриполитический армянский сюжет в случае если "Сержу все-таки будет отказано" видится мне в довольно светлых тонах. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.

"Группа молодых людей из движения уже представила прекрасную, четкую программу государственного строительства. Сначала будет назначен временный премьер, который будет реализовывать новую программу на основании важнейших нормативных, законодательных актов, которые будут приниматься именно этими вот сегодняшними "сдавшимися" парламентариями. И лишь после всего этого парламент будет распущен и будут проведены новые выборы", - отметил он.

В числе этих важнейших актов, по словам Саркисяна, декапитализация, демонополизация власти, принудительное, очень сложное разделение капитала от политики, причем, руками самих узурпаторов власти. Согласно программе, олигархи, монополисты в течение 10-15 лет будут вынужденно выплачивать по решению Верховного суда огромные деньги, получив взамен амнистию, гарантии собственной неприкосновенности.

Аналитик также видит необходимость в принятии нового закона "О партиях" после которого 65 из 70 нынешних армянских партий добровольно исчезнут, а остальные перерегистрируются. И, конечно же, в соответствующем, исключающем любые предвыборные махинации Избирательном кодексе.

"Ведущая к формированию полностью независимой судебной власти, реформа судебной системы - также необходимость. Конечно, это не работа одного дня, но это вполне возможно. Необходимо также законодательно закрепить право народа на референдум. Первый референдум, кстати, желательно провести с целью выяснения мнения общества относительно всех этих планов", - подытожил директор АЦСНИ.