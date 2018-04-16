|Протестующие последовательно перекрывают улицы, ведущие в центр города: Возникла перепалка между Полицией и активистами
|Полиция Армении призвала организаторов акции протеста исключить участие несовершеннолетних в митингах
|Партия Еркир Цирани строго осуждает насилие и применение спецсредств в отношении участников мирной акции протеста
|Пашинян призвал участников акции протеста не поддаваться на провокации и не оскорблять представителей Полиции
|Депутаты от правящей коалиции намерены ночевать в парламенте - их коллеги от "Гражданского договора" направились в НС, чтобы проверить информацию
|Участники акции-протеста намерены закрыть все подступы к зданию армянского парламента
|Араратбанк в шестой раз стал обладателем престижной премии Commerzbank AG "Превосходство качества"
|Директор АЦСНИ: Группа молодых людей из "Сделай шаг, откажи Сержу" представила четкую программу государственного строительства
|Аналитик: Залог успеха движения "Сделай шаг, откажи Сержу" - четкий ультиматум, сопровождаемый индивидуальной, разъяснительной работой в депутатских кабинетах
|Демпартия Армении выражает свою солидарность движению "Сделай шаг, откажи Сержу"
|Прогноз: Примкнув к движению "Сделай шаг, откажи Сержу", "Еркир цирани" лишь ему навредит
|Аналитик: Движению "Сделай шаг, откажи Сержу" необходимо выдвинуть, намеревающимся сделать человека с улицы премьером, депутатам ультиматум
|В Ереване пройдет шествие детских колясок под лозунгом "Давайте жить достойно"
|Прогноз: Даже если Сержа Саргсяна назначат премьером после применения силы работать в этой должности он не сможет
|Посольство США в Армении призвало граждан страны быть осторожными в Ереване и пересмотреть личные планы из соображений безопасности
|В различные медцентры Еревана сегодня обратилось 46 граждан - 40 активистов и 6 полицейских с различными ранениями
|МИД России призвал своих граждан избегать мест массового скопления людей в Ереване
|Себя показать и на других посмотреть: Эдмон Марукян и Арам Саркисян не собираются присоединяться к демонстрантам
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в Ереване
|Арам Саркисян и Эдмон Марукян присоединились к Николу Пашиняну
|В медцентр “Григор Лусаворич” с различными ранениями доставлены 18 активистов
|В Арцахе погиб военнослужащий АО Алек Нверович Карапетян
|Пашинян возвращается к оппозиционерам
|Полиция Армении дала время оппозиционерам прекратить акции, пригрозив в противном случае разгоном с применением силы
|Никол Пашинян на машине "Скорой помощи" доставлен в больницу
|Президент РА: Визиты французских парламентариев в Армению стали хорошей традицией
|В результате применения Полицией силы есть пострадавшие среди активистов
|Наира Зограбян: Любое проявление протеста в рамках закона допустимо, блок "Царукян" против применения силы в отношении народа
|Ситуация у здания Парламента Армении накаляется - полицейские используют силу
|Айк Марутян: Не думал, что соберется столько народу - Да здравствует завтрашняя Армения
|Политолог: Пашиняну не удастся воспрепятствовать избранию Сержа Саргсяна на пост премьера Армении (видео)
|Искандарян убежден: Пашиняну удастся собрать такое количество людей, которое позволит окружить Национальное Cобрание Армении
|Правящая коалиция в лице Республиканской Партии Армении и АРФ "Дашнакцутюн" официально выдвинула кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер- министра Армении
|Армен Рустамян: Оппозиционеры Армении руководствуются принципом - цель оправдывает средства
|Саргсян: Армения меняет форму правления, но не внешнеполитический курс
|Саргсян о карабахском конфликте: У руководства Азербайджана есть иллюзия, что компромисс может быть только со стороны Армении и Арцаха
|Заседание парламента, на котором состоятся выборы нового премьера, пройдет в здании НС 17 апреля в 12:00
|Серж Саргсян: Для Армении выбор "или-или" неприемлем
|С 16 по 19 апреля на территории Армении ожидается погода без осадков
|Конверс Банк принял участие в республиканском субботнике
|Пашинян попросил своих сторонников, аплодируя, приветствовать полицейских
|Саргсян: Решение Армении о членстве в ЕАЭС оправдано как с экономической точки зрения, так и с точки зрения поддержки граждан страны
|Заявление: Полиция Армении может прибегнуть к действиям, проистекающим и соразмерным возникшей ситуации
|Пашинян: Армяне со всего мира, а также сами граждане РА постоянно высылают на наши счета денежные средства
|УИУ Минюста Армении опровергает информацию о готовящемся покушении на Араика Хандояна
|МО Армении: в целях безопасности участок дороги Баганис-Воскепар закрыт для движения
|Участники акции-протеста ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа (видео)
|В Кельне открыт мемориал в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи
|"Еркир Цирани" намерена сегодня блокировать движение по общереспубликанским, в том числе межгосударственным трассам
|Рейтинговое агенство Fitch подтвердило рейтинги Ардшинбанка
|В Армении все дороги открыты для движения автотранспорта
|В Ереване Инициатива «Сделай шаг, откажи Сержу» начала акции гражданского неповиновения
|Генпрокуратура Армении поручила Полиции подготовить материалы в связи с вторжением Никола Пашиняна в здания ЕГУ и Общественного радио
|Власти решили пока не прибегать к контрдействиям в отношении оппозиции
|Партия АРФ «Дашнакцутюн» одобрила кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении
|Пашинян призвал граждан Армении прийти на площадь Франции и стать хозяином своей страны и своей победы
|На столичной площади Франция стартовал митинг оппозиции, направленный против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении
|Участники акции протеста "Сделай шаг" и "Откажи Сержу" перекрыли кольцевую близ здания цирка
|Пашинян выступил с обращением к народу
|В здании Общественного радио, где в настоящее время находятся оппозиционеры под руководством депутата Никола Пашиняна, отключили свет
АрмИнфо.Дальнейший внутриполитический армянский сюжет в случае если "Сержу все-таки будет отказано" видится мне в довольно светлых тонах. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.
"Группа молодых людей из движения уже представила прекрасную, четкую программу государственного строительства. Сначала будет назначен временный премьер, который будет реализовывать новую программу на основании важнейших нормативных, законодательных актов, которые будут приниматься именно этими вот сегодняшними "сдавшимися" парламентариями. И лишь после всего этого парламент будет распущен и будут проведены новые выборы", - отметил он.
В числе этих важнейших актов, по словам Саркисяна, декапитализация, демонополизация власти, принудительное, очень сложное разделение капитала от политики, причем, руками самих узурпаторов власти. Согласно программе, олигархи, монополисты в течение 10-15 лет будут вынужденно выплачивать по решению Верховного суда огромные деньги, получив взамен амнистию, гарантии собственной неприкосновенности.
Аналитик также видит необходимость в принятии нового закона "О партиях" после которого 65 из 70 нынешних армянских партий добровольно исчезнут, а остальные перерегистрируются. И, конечно же, в соответствующем, исключающем любые предвыборные махинации Избирательном кодексе.
"Ведущая к формированию полностью независимой судебной власти, реформа судебной системы - также необходимость. Конечно, это не работа одного дня, но это вполне возможно. Необходимо также законодательно закрепить право народа на референдум. Первый референдум, кстати, желательно провести с целью выяснения мнения общества относительно всех этих планов", - подытожил директор АЦСНИ.
|Протестующие последовательно перекрывают улицы, ведущие в центр города: Возникла перепалка между Полицией и активистами
|Полиция Армении призвала организаторов акции протеста исключить участие несовершеннолетних в митингах
|Партия Еркир Цирани строго осуждает насилие и применение спецсредств в отношении участников мирной акции протеста
|Пашинян призвал участников акции протеста не поддаваться на провокации и не оскорблять представителей Полиции
|Депутаты от правящей коалиции намерены ночевать в парламенте - их коллеги от "Гражданского договора" направились в НС, чтобы проверить информацию
|Участники акции-протеста намерены закрыть все подступы к зданию армянского парламента
|Араратбанк в шестой раз стал обладателем престижной премии Commerzbank AG "Превосходство качества"
|Директор АЦСНИ: Группа молодых людей из "Сделай шаг, откажи Сержу" представила четкую программу государственного строительства
|Аналитик: Залог успеха движения "Сделай шаг, откажи Сержу" - четкий ультиматум, сопровождаемый индивидуальной, разъяснительной работой в депутатских кабинетах
|Демпартия Армении выражает свою солидарность движению "Сделай шаг, откажи Сержу"
|Прогноз: Примкнув к движению "Сделай шаг, откажи Сержу", "Еркир цирани" лишь ему навредит
|Аналитик: Движению "Сделай шаг, откажи Сержу" необходимо выдвинуть, намеревающимся сделать человека с улицы премьером, депутатам ультиматум
|В Ереване пройдет шествие детских колясок под лозунгом "Давайте жить достойно"
|Прогноз: Даже если Сержа Саргсяна назначат премьером после применения силы работать в этой должности он не сможет
|Посольство США в Армении призвало граждан страны быть осторожными в Ереване и пересмотреть личные планы из соображений безопасности
|В различные медцентры Еревана сегодня обратилось 46 граждан - 40 активистов и 6 полицейских с различными ранениями
|МИД России призвал своих граждан избегать мест массового скопления людей в Ереване
|Себя показать и на других посмотреть: Эдмон Марукян и Арам Саркисян не собираются присоединяться к демонстрантам
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в Ереване
|Арам Саркисян и Эдмон Марукян присоединились к Николу Пашиняну
|В медцентр “Григор Лусаворич” с различными ранениями доставлены 18 активистов
|В Арцахе погиб военнослужащий АО Алек Нверович Карапетян
|Пашинян возвращается к оппозиционерам
|Полиция Армении дала время оппозиционерам прекратить акции, пригрозив в противном случае разгоном с применением силы
|Никол Пашинян на машине "Скорой помощи" доставлен в больницу
|Президент РА: Визиты французских парламентариев в Армению стали хорошей традицией
|В результате применения Полицией силы есть пострадавшие среди активистов
|Наира Зограбян: Любое проявление протеста в рамках закона допустимо, блок "Царукян" против применения силы в отношении народа
|Ситуация у здания Парламента Армении накаляется - полицейские используют силу
|Айк Марутян: Не думал, что соберется столько народу - Да здравствует завтрашняя Армения
|Политолог: Пашиняну не удастся воспрепятствовать избранию Сержа Саргсяна на пост премьера Армении (видео)
|Искандарян убежден: Пашиняну удастся собрать такое количество людей, которое позволит окружить Национальное Cобрание Армении
|Правящая коалиция в лице Республиканской Партии Армении и АРФ "Дашнакцутюн" официально выдвинула кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер- министра Армении
|Армен Рустамян: Оппозиционеры Армении руководствуются принципом - цель оправдывает средства
|Саргсян: Армения меняет форму правления, но не внешнеполитический курс
|Саргсян о карабахском конфликте: У руководства Азербайджана есть иллюзия, что компромисс может быть только со стороны Армении и Арцаха
|Заседание парламента, на котором состоятся выборы нового премьера, пройдет в здании НС 17 апреля в 12:00
|Серж Саргсян: Для Армении выбор "или-или" неприемлем
|С 16 по 19 апреля на территории Армении ожидается погода без осадков
|Конверс Банк принял участие в республиканском субботнике
|Пашинян попросил своих сторонников, аплодируя, приветствовать полицейских
|Саргсян: Решение Армении о членстве в ЕАЭС оправдано как с экономической точки зрения, так и с точки зрения поддержки граждан страны
|Заявление: Полиция Армении может прибегнуть к действиям, проистекающим и соразмерным возникшей ситуации
|Пашинян: Армяне со всего мира, а также сами граждане РА постоянно высылают на наши счета денежные средства
|УИУ Минюста Армении опровергает информацию о готовящемся покушении на Араика Хандояна
|МО Армении: в целях безопасности участок дороги Баганис-Воскепар закрыт для движения
|Участники акции-протеста ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа (видео)
|В Кельне открыт мемориал в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи
|"Еркир Цирани" намерена сегодня блокировать движение по общереспубликанским, в том числе межгосударственным трассам
|Рейтинговое агенство Fitch подтвердило рейтинги Ардшинбанка
|В Армении все дороги открыты для движения автотранспорта
|В Ереване Инициатива «Сделай шаг, откажи Сержу» начала акции гражданского неповиновения
|Генпрокуратура Армении поручила Полиции подготовить материалы в связи с вторжением Никола Пашиняна в здания ЕГУ и Общественного радио
|Власти решили пока не прибегать к контрдействиям в отношении оппозиции
|Партия АРФ «Дашнакцутюн» одобрила кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении
|Пашинян призвал граждан Армении прийти на площадь Франции и стать хозяином своей страны и своей победы
|На столичной площади Франция стартовал митинг оппозиции, направленный против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении
|Участники акции протеста "Сделай шаг" и "Откажи Сержу" перекрыли кольцевую близ здания цирка
|Пашинян выступил с обращением к народу
|В здании Общественного радио, где в настоящее время находятся оппозиционеры под руководством депутата Никола Пашиняна, отключили свет
|Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
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