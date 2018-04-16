Понедельник, 16 Апреля 2018 20:01

АрмИнфо. Залог успеха движения "Сделай шаг, откажи Сержу" - четкий адресный ультиматум, сопровождаемый индивидуальной, разъяснительной работой в депутатских кабинетах. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.

"Если вмешается кто-то еще нужно провести индивидуальную работу и с ним. И никакие провокации власти ей не помогут, в этом случае все будет работать против нее. Даже вмешательство внешних сил не изменит ситуацию. Ну вмешается Россия, введет в Армению войска, но в один прекрасный день под давлением народа русские неминуемо уйдут и тут потеряют Армению уже окончательно. Наглядный пример - вон сколько лет они мучили карабахцев, но потом ушли и окончательно Карабах потеряли", - напомнил он.

По прогнозам аналитика, существующие условия - отсутствие четкого адресного ультиматума, уже содержат в себе негативный сценарий, содержат зачатки безуспешности. Вне зависимости от всего остального. Однако, существует и вторая версия: шкурники просто могут разбежаться. По его убеждению, чем слаб перед народом лагерь авторитарных режимов так это 100%-ым контингентом шкурников. И подобная власть одновременно и держится на шкурничестве и разлагается от шкурничества.

Меж тем, шкурники, по прогнозам Саркисяна, могут просто неправильно оценить ситуацию. Так, сегодня в парламент на обсуждение текущей ситуации пришел всего один депутат - Армен Рустамян, все остальные уже попрятались. "И это в условиях когда им еще ничего не угрожает, когда они даже не получили ультиматума. Представляете, что бы было если бы получили?", - подчеркнул он.

Серж Саргсян, по оценкам аналитика, ситуацию понимает, что уже выражается в попытках разгона протестующих. Однако, ничего иного ему не остается - он должен всячески всех устрашать, армией, Путиным еще чем-то, требуя от депутатского корпуса полного повиновения на голосовании по утверждении себя в должности премьера. "Уверен, что его сейчас беспокоит только это. И только этим он занимается. И отсутствие ультиматума этому самому корпусу задачу Саргсяна существенно облегчает. Был бы ультиматум они мигом положили бы его ему на стол и потребовали четких гарантий собственной неприкосновенности. Особенно в условиях когда в ультиматуме таковые уже бы содержались", - отметил он.

Рациональность, по мнению аналитика - это всегда победа. И не было в истории ни одного случая, когда рационально мыслящий народ не победил бы. Саркисян убежден, что никогда ни одна полиция не будет защищать 70 шкурников-депутатов вечно, она может их защищать 3-4 дня, 10 дней, а потом приходит неминуемый конец. Поэтому с полицией, по его мнению, также должна проводится добросовестная работа, зачатки чего уже положила определенная митингующими в отношении полиции четкая линия - "полицейские наши друзья, а не враги".