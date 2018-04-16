Понедельник, 16 Апреля 2018 19:53

АрмИнфо. В Армении существует стойкий миф, увязывающий успешность борьбы за власть с единством политических сил. Это весьма опасное заблуждение. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.

"Один человек может поднять миллион человек. 10 человек - не поднимут 10 человек. Потому что людей поднимает не один человек, а правильная постановка проблемы. От остальных "поднимающих" толка мало. И эту логику пора уже понять и принять. В этом свете, примкнув к движению "Сделай шаг, откажи Сержу", партия "Еркир цирани" вполне может лишь ему навредить. Очень много людей эту силу не воспринимают. Соответственно, они просто уйдут с улиц", - отметил он.

Именно поэтому в подобных движениях политиков, по убеждению аналитика, быть не должно, один спикер, не более того. А должна быть четкая задача. В этом свете, он видит слабость нынешнего движения в ее отсутствии, отсутствии ультиматума, точнее его конкретных адресатов. Меж тем как залог успеха подобного движения в создании ситуации, которую власть решить не может.

В данном случае, - четко поставленный ультиматум, сопровождаемый грамотным блокированием улиц и объектов, по прогнозам Саркисяна, приведет к моментальному переходу на сторону народа общественных и политических сил, после чего это сделает полиция. И все разрушится буквально на глазах, поскольку так было во всем мире, даже в странах в которых власти умудрялись ввести в город армию.

Вместе с тем, аналитик вовсе не находит странным, что Никола Пашиняна в уличной борьбе не поддерживают даже партнеры по блоку "Елк", считая, что скорее было бы странным, если бы они его поддержали. "Идет борьба и лезть в эту борьбу эти люди - "оппозиция" не хотят. Оппозиционная деятельность в Армении годам сводилась к торгу клиентуры в лице оппозиции с властью. Неужели вы сегодня ожидаете, что эти клиенты перейдут на сторону народа?", - задался риторическим вопросом Саркисян.

В этом свете, вопросы достаточно у многих, по словам аналитика, вызывает само участие Пашиняна в борьбе с властью. Поэтому, судить о ситуации следует не по словам, а исключительно по действиям Пашиняна. "Например, меня больше всего беспокоит именно отсутствие ультиматума, хотя в команде Пашиняна, уверен, есть люди прекрасно осознающие роль ультиматума. Поэтому, тут начинаешь задумываться о многом. Что это за народное движение в котором нет адресата требований? У кого и что оно требует? В 1988-м люди адресата требований знали. И прямиком призвали к ответственности номенклатурных депутатов, причем поименно. Чем все это кончилось мы все знаем", - подчеркнул он.

"Касательно истинной мотивации Пашиняна допускать можно многое, потому что за последние десятилетия мы перевидали в Армении что угодно. Поэтому нас должен интересовать только результат. Результат в виде предотвращения назначения премьера Республиканской партией. Не будет этого результата, смело допускайте что угодно, все равно никакого значения это иметь уже не будет", - подытожил аналитик.