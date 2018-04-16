Понедельник, 16 Апреля 2018 19:45

АрмИнфо. Даже попытка властей спровоцировать безоружных демонстрантов на насилие в итоге не будет иметь ровно никакого значения в случае осознанности движения, понимания им ситуации. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.

В результате применения Полицией силы в отношении демонстрантов на проспекте Баграмяна, в различные медцентры Еревана с различными ранениями за помощью сегодня обратилось 46 граждан (40 активистов и 6 полицейских). Как сообщает Минздрав Армении, получив необходимую медпомощь, часть из них была выписана. В основном пострадавшие получили колото-режущие ранения нижних конечностей. Один полицейский в настоящее время оперируется.

"Такие движения спокойно переживают репрессии, заключения в тюрьмы и даже расстрелы. Почему? Потому что в итоге все это работает на движение, в его пользу, конечно, если оно правильно поставлено.

Соответственно, правильно поставить, обозначить проблему очень важно, чего в случае нынешнего движения я не вижу", - подчеркнул он.

По оценкам аналитика, как правило движения подобного рода начинаются с четко сформулированного ультиматума. После чего нужно уже смотреть кому он адресован и, конечно на реакцию адресатов. Однако, нынешнее протестное движение в Армении подобного ультиматума, намеревающемуся сделать безработного человека с улицы премьером, депутатскому корпусу в 60-70 человек не выставило.

Меж тем как решать этот вопрос, по убеждению Саркисяна, будут именно эти конкретные люди, называющие себя депутатами, именно к ним должно быть адресовано, написанное на бумаге, требование не превращать Сержа Саргсяна в премьер-министра. И в этом требовании должна быть подробно расписана ответственность каждого конкретного депутата в случае голосования "за" Саргсяна перед нацией.

В этом свете, аналитик считает адресность, конкретизацию требований залогом борьбы на успех, поскольку именно четкая адресность требований является корнем, сутью подобной борьбы. Подобная борьба, по его оценкам, всегда начинается с очень конкретного обвинения и с ультиматума ему или им. Потом идет сама борьба после чего те кому был предъявлен ультиматум, как правило, сдаются.

"Не могу сказать, почему этот классический сценарий не осуществляется в Армении. Возможно, он не осознается, возможно люди до конца не понимают его важность. Меж тем как весь мир давно действует именно такими методами. Именно так, к примеру, чилийцы расправились с Аугусто Пиночетом, а поляки с Войцехом Ярузельским", - подытожил аналитик.