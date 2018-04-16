Понедельник, 16 Апреля 2018 18:59

АрмИнфо. Даже если Сержа Саргсяна назначат премьером после применения силы в отношении безоружных протестующих, работать в этой должности он не сможет. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.

В результате применения Полицией силы в отношении демонстрантов на проспекте Баграмяна, в медицинский центр "Григор Лусаворич" доставлены 18 активистов и трое полицейских. Как сообщили корреспонденту АрмИнфо в медцентре, состояние здоровья раненных удовлетворительное. "На улицах Еревана происходит акция протеста на основе технологии мирного гражданского неповиновения. Протестующие совершенно правильно делают это мирными, приемлемыми методами, которые им дозволены всеми Конституциями мира. Акция набирает силу, совершенно верно приняв к сведению методы и результаты первой подобной акции в Армении по защите от вырубки парка Маштоц в 2012 году. И сегодня мы являемся свидетелями постепенного осознания в Армении видения политической борьбы", - отметил он.

По оценкам аналитика, в случае нынешнего движения впервые поставлена проблема политическая, а его повестка носит сугубо общегосударственный характер и значение. Этим движение "Сделай шаг, откажи Сержу" принципиально отличается от всех прочих гражданских акций в Армении. Также примечательны масштабы участия молодежи в этих акциях.

Саркисян напомнил, что практически все теоретики и практики революций в разных странах в XX-XXI веке указывают на одно очень важное обстоятельство - люди должны понять, что имеют дело именно с откровенной, борьбой безоружной армии. В отличие от всех прочих видов борьбы, протестные движения подобного рода ассоциируются исключительно с безоружной армией. Тем не менее, именно эта безоружная армия, как правило, определяет цель, противника после чего его подавляет.

В этом свете, аналитики считает "отсутствие оружия" принципиальным, своеобразным залогом успешности подобных движений, поскольку именно этот факт обезоруживает власть. Мировой же опыт наглядно демонстрирует, что применение силы в подобных ситуациях работает против ее применяющих, то есть власти и приводит к ее развалу. По его оценкам, обычно применение силы приводит к понижению уровня поддержки властей со стороны партий, общественных организаций и т.д. Все они постепенно переходят на сторону народа.

"Классическая же формула победы заключается в либо нейтральности, либо переходе полиции на сторону народа. И если движение в Армении сумеет добиться такого от полицейских то неминуемо зафиксирует победу. В целом, осторожное поведение полицейских свидетельствует о прекрасно понимании Сержем Саргсяном всей тонкости ситуации. Власть надеется как-то пережить его переход на должность премьера без насилия, прекрасно понимания, что применение силы десятикратно увеличит волну сопротивления и десятикратно снизит поддержку режима", - подытожил директор АЦСНИ.