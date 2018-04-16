Понедельник, 16 Апреля 2018 18:58

АрмИнфо.Посольство США В Армении призвало граждан страны быть осторожными в Ереване и пересмотреть личные планы из соображений безопасности.

"Посольству США в Ереване известно о продолжающихся сегодня и 17 апреля протестах в центре Еревана (и других регионах Армении), в результате которых дороги и прилегающие районы будут перегружены. Из-за непредсказуемого характера протестов может возникнуть вероятность насилия", - говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство США призывает своих граждан в целях безопасности избегать районов, непосредственно затронутых этими протестами и продолжать следить за местными СМИ для получения дополнительной информации. "Мы напоминаем всем гражданам США, о необходимости пересмотреть свои личные планы в целях безопасности. Пожалуйста, сохраняйте высокий уровень бдительности и принимайте соответствующие меры для повышения вашей личной безопасности", - говорится в заявлении посольства США.

Отметим, что в Ереване и областях в эти дни проходят акции гражданского неповиновения против премьерства Сержа Саргсяна.