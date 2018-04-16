Понедельник, 16 Апреля 2018 17:45

АрмИнфо. Лидеры партий “Просвещенная Армения” и “Республика” Эдмон Марукян и Арам Саркисян, которые входят вместе с партией “Гражданский договор” в блок “Елк”, присоединились к акциям протеста, организованным депутатом Николом Пашиняном.

Они встретили Пашиняна на перекрестке улиц Московян-Баграмян, когда он возвратится из больницы, где был прооперирован после ранения во время применения Полицией силы. Меж тем, сегодня депутат от партии “Республика” Артак Зейналян заявил корреспонденту АрмИнфо, что они не разделяют методов Пашиняна, и что уличной борьбой не добиться смены власти.

Народ же встретил своего лидера, скандируя “Никол, Никол!”, не замечая Марукяна и Саркисяна, которые долгое время не соглашались выйти на улицы, ожидая развития событий.

Пашинян первым делом приветствовал полицейских, заявив, что они его братья, и он ничего не имеет против них: “Но акции протеста будут продолжены”.