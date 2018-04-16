Понедельник, 16 Апреля 2018 12:38

АрмИнфо.Полиция Армении предупреждает о том, что возможно будет принято решение о прекращении митинга и акций протеста.

Как говорится в заявлении Полиции РА, поступившем в АрмИнфо, в результате действий сторонников депутата парламента Никола Пашиняна, парализовано движение ряда центральных улиц, и ограничено Конституционное право граждан на свободное передвижение. В связи с этим Полиция предупреждает, что подобные действия могут породить преступления, направленные против жизни, здоровья и имущества граждан.

"Полиция Армении предупреждает, что право на свободу собраний не является абсолютным, если они сопровождаются групповым нарушением общественного порядка, и может быть ограничено полицейскими действиями, проистекающими и соразмерными возникшей ситуации, вплоть до решения о прекращении митинга и акций протеста", - говорится в заявлении ведомства.