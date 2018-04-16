Понедельник, 16 Апреля 2018 11:56

АрмИнфо. Азербайджанские ВС 15 апреля примерно в 14:00 часов вновь стреляли в направлении общины Баганис Тавушской области. Об этом сообщил пресс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Стрельба была недолгой.

По словам Ованнисяна, несколько дней назад, когда противник открыл огонь в том же направлении, в целях безопасности участок дороги Баганис-Воскепар был закрыт для движения. Движение осуществляется по обходному пути.

Напомним, что 12 апреля поздно вечером Азербайджан вновь прибег к провокациям на границе с Арменией, в очередной раз открыв огонь в Тавушском направлении. Как написал на своей страничке в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, огонь был открыт по грузовику, проезжавшему по дороге близ села Баганис Тавушской области РА. Машина была повреждена, однако водитель не пострадал. После ответного огня армянской стороны, противник прекратил провокацию.