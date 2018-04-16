|Саргсян о карабахском конфликте: У руководства Азербайджана есть иллюзия, что компромисс может быть только со стороны Армении и Арцаха
|Заседание парламента, на котором состоятся выборы нового премьера, пройдет в здании НС 17 апреля в 12:00
|Серж Саргсян: Для Армении выбор "или-или" неприемлем
|С 16 по 19 апреля на территории Армении ожидается погода без осадков
|Конверс Банк принял участие в республиканском субботнике
|Пашинян попросил своих сторонников, аплодируя, приветствовать полицейских
|Саргсян: Решение Армении о членстве в ЕАЭС оправдано как с экономической точки зрения, так и с точки зрения поддержки граждан страны
|Заявление: Полиция Армении может прибегнуть к действиям, проистекающим и соразмерным возникшей ситуации
|Пашинян: Армяне со всего мира, а также сами граждане РА постоянно высылают на наши счета денежные средства
|УИУ Минюста Армении опровергает информацию о готовящемся покушении на Араика Хандояна
|МО Армении: в целях безопасности участок дороги Баганис-Воскепар закрыт для движения
|Участники акции-протеста ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа
|В Кельне открыт мемориал в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи
|"Еркир Цирани" намерена сегодня блокировать движение по общереспубликанским, в том числе межгосударственным трассам
|Рейтинговое агенство Fitch подтвердило рейтинги Ардшинбанка
|В Армении все дороги открыты для движения автотранспорта
|В Ереване Инициатива «Сделай шаг, откажи Сержу» начала акции гражданского неповиновения
|Генпрокуратура Армении поручила Полиции подготовить материалы в связи с вторжением Никола Пашиняна в здания ЕГУ и Общественного радио
|Власти решили пока не прибегать к контрдействиям в отношении оппозиции
|Партия АРФ «Дашнакцутюн» одобрила кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении
|Пашинян призвал граждан Армении прийти на площадь Франции и стать хозяином своей страны и своей победы
|На столичной площади Франция стартовал митинг оппозиции, направленный против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении
|Участники акции протеста "Сделай шаг" и "Откажи Сержу" перекрыли кольцевую близ здания цирка
|Пашинян выступил с обращением к народу
|В здании Общественного радио, где в настоящее время находятся оппозиционеры под руководством депутата Никола Пашиняна, отключили свет
|Участники оппозиционного шествия вошли в здание Общественного радио Армении
|Согласие минус Серж Саргсян - новая формула действий оппозиционных сил
|По обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах арестован подполковник Вооруженных сил Армении
|РПА спутала все карты оппозиции
|Решение принято: РПА официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра
|АО Арцаха: Азербайджан в северной части линии соприкосновения применил гранатометы
|Следственный комитет Армении выявил случаи хищения по 18 грантовым программам ЕС на сумму более 907 млн. драмов
|Генеральный секретарь ОБСЕ направил поздравительное письмо Армену Саркисяну
|В Уфе 5 армян погибли в канализационном колодце
|Шармазанов: В сложившейся вокруг Сирии ситуации Армения должна сохранять особую бдительность с учетом близости зоны конфликта от своих границ
|В 14:00 на ереванской площади Франции состоится митинг оппозиции против премьерства Сержа Саргсяна
|Пашинян: Если на митингах оппозиции наберется столько народа, что заполнит проспект Маштоца по всей длине, то смена власти в Армении гарантирована
|Никол Пашинян: Кем возомнил себя Саргсян - восточным султаном или ему не дают покоя лавры Ильхама Алиева?
|На площади "Свободы" в Ереване начинается митинг партии "Гражданский договор", Фронта "Во имя государства Армения" и инициативы "Откажи Сержу"
|Начальник ГШ Армении провел ряд встреч на полях заседания военного комитета ОДКБ в Астане
|Посол Армении в странах Балтии и вице-спикер Сейма Литвы обсудили ратификацию Соглашения Армения-ЕС
|Члены инициатив “Сделай шаг” и “Откажи Сержу” поддержала студентов, объявивших забастовку у ЕГУ
|Партия “Еркир цирани” устроила акцию напротив здания Министерства обороны Армении
|Трое жителей Тавушской области Армении подорвались на мине
|Баблоян: Армения проецирует положительный опыт взаимодействия с Россией на отношениях с другими партнерами по СНГ и ОДКБ
|Потребительские кредиты Банка ВТБ (Армения) стали доступнее
|Делегация Армении приняла участие в работе 47-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
|КЗСС: В 2018 году в Армении сократились случаи насилия в отношении журналистов, но увеличилось число нарушений права СМИ на получение информации
|Никол Пашинян дошел до Еревана и направляется на Площадь Свободы
|С 13 по 15 апреля температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
|Рубен Сафрастян: Дальнейшее развитие российско-американских отношений зависит от действий армии США в Сирии
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|Участники инициативы "Откажи Сержу" попытались перекрыть площадь Франции в Ереване
|И.о. министра иностранных дел Армении принял делегацию международной организации Франкофонии
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АрмИнфо. Азербайджанские ВС 15 апреля примерно в 14:00 часов вновь стреляли в направлении общины Баганис Тавушской области. Об этом сообщил пресс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Стрельба была недолгой.
По словам Ованнисяна, несколько дней назад, когда противник открыл огонь в том же направлении, в целях безопасности участок дороги Баганис-Воскепар был закрыт для движения. Движение осуществляется по обходному пути.
Напомним, что 12 апреля поздно вечером Азербайджан вновь прибег к провокациям на границе с Арменией, в очередной раз открыв огонь в Тавушском направлении. Как написал на своей страничке в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, огонь был открыт по грузовику, проезжавшему по дороге близ села Баганис Тавушской области РА. Машина была повреждена, однако водитель не пострадал. После ответного огня армянской стороны, противник прекратил провокацию.
|Саргсян о карабахском конфликте: У руководства Азербайджана есть иллюзия, что компромисс может быть только со стороны Армении и Арцаха
|Заседание парламента, на котором состоятся выборы нового премьера, пройдет в здании НС 17 апреля в 12:00
|Серж Саргсян: Для Армении выбор "или-или" неприемлем
|С 16 по 19 апреля на территории Армении ожидается погода без осадков
|Конверс Банк принял участие в республиканском субботнике
|Пашинян попросил своих сторонников, аплодируя, приветствовать полицейских
|Саргсян: Решение Армении о членстве в ЕАЭС оправдано как с экономической точки зрения, так и с точки зрения поддержки граждан страны
|Заявление: Полиция Армении может прибегнуть к действиям, проистекающим и соразмерным возникшей ситуации
|Пашинян: Армяне со всего мира, а также сами граждане РА постоянно высылают на наши счета денежные средства
|УИУ Минюста Армении опровергает информацию о готовящемся покушении на Араика Хандояна
|МО Армении: в целях безопасности участок дороги Баганис-Воскепар закрыт для движения
|Участники акции-протеста ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа
|В Кельне открыт мемориал в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи
|"Еркир Цирани" намерена сегодня блокировать движение по общереспубликанским, в том числе межгосударственным трассам
|Рейтинговое агенство Fitch подтвердило рейтинги Ардшинбанка
|В Армении все дороги открыты для движения автотранспорта
|В Ереване Инициатива «Сделай шаг, откажи Сержу» начала акции гражданского неповиновения
|Генпрокуратура Армении поручила Полиции подготовить материалы в связи с вторжением Никола Пашиняна в здания ЕГУ и Общественного радио
|Власти решили пока не прибегать к контрдействиям в отношении оппозиции
|Партия АРФ «Дашнакцутюн» одобрила кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении
|Пашинян призвал граждан Армении прийти на площадь Франции и стать хозяином своей страны и своей победы
|На столичной площади Франция стартовал митинг оппозиции, направленный против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении
|Участники акции протеста "Сделай шаг" и "Откажи Сержу" перекрыли кольцевую близ здания цирка
|Пашинян выступил с обращением к народу
|В здании Общественного радио, где в настоящее время находятся оппозиционеры под руководством депутата Никола Пашиняна, отключили свет
|Участники оппозиционного шествия вошли в здание Общественного радио Армении
|Согласие минус Серж Саргсян - новая формула действий оппозиционных сил
|По обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах арестован подполковник Вооруженных сил Армении
|РПА спутала все карты оппозиции
|Решение принято: РПА официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра
|АО Арцаха: Азербайджан в северной части линии соприкосновения применил гранатометы
|Следственный комитет Армении выявил случаи хищения по 18 грантовым программам ЕС на сумму более 907 млн. драмов
|Генеральный секретарь ОБСЕ направил поздравительное письмо Армену Саркисяну
|В Уфе 5 армян погибли в канализационном колодце
|Шармазанов: В сложившейся вокруг Сирии ситуации Армения должна сохранять особую бдительность с учетом близости зоны конфликта от своих границ
|В 14:00 на ереванской площади Франции состоится митинг оппозиции против премьерства Сержа Саргсяна
|Пашинян: Если на митингах оппозиции наберется столько народа, что заполнит проспект Маштоца по всей длине, то смена власти в Армении гарантирована
|Никол Пашинян: Кем возомнил себя Саргсян - восточным султаном или ему не дают покоя лавры Ильхама Алиева?
|На площади "Свободы" в Ереване начинается митинг партии "Гражданский договор", Фронта "Во имя государства Армения" и инициативы "Откажи Сержу"
|Начальник ГШ Армении провел ряд встреч на полях заседания военного комитета ОДКБ в Астане
|Посол Армении в странах Балтии и вице-спикер Сейма Литвы обсудили ратификацию Соглашения Армения-ЕС
|Члены инициатив “Сделай шаг” и “Откажи Сержу” поддержала студентов, объявивших забастовку у ЕГУ
|Партия “Еркир цирани” устроила акцию напротив здания Министерства обороны Армении
|Трое жителей Тавушской области Армении подорвались на мине
|Баблоян: Армения проецирует положительный опыт взаимодействия с Россией на отношениях с другими партнерами по СНГ и ОДКБ
|Потребительские кредиты Банка ВТБ (Армения) стали доступнее
|Делегация Армении приняла участие в работе 47-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
|КЗСС: В 2018 году в Армении сократились случаи насилия в отношении журналистов, но увеличилось число нарушений права СМИ на получение информации
|Никол Пашинян дошел до Еревана и направляется на Площадь Свободы
|С 13 по 15 апреля температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
|Рубен Сафрастян: Дальнейшее развитие российско-американских отношений зависит от действий армии США в Сирии
|Европейские наблюдатели были вызваны в МИД Азербайджана из-за негативной оценки прошедшим в стране выборам
|Накануне вечером Азербайджан вновь прибег к провокациям на границе с Арменией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го апреля
|Участники инициативы "Откажи Сержу" попытались перекрыть площадь Франции в Ереване
|И.о. министра иностранных дел Армении принял делегацию международной организации Франкофонии
|Правительство Армении приняло ряд решений по реализации концепция "Нация- армия"
|Итоговая пресс-конференция наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, мониторившей за президентскими выборами в Азербайджане, ознаменовалась скандалом
|Водители грузовых автомобилей в знак протеста перекрыли дорогу Ереван-Гюмри
|Спикер Парламента Армении с председателем Палаты представителей Национального Собрания Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
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