|Пашинян: Армяне со всего мира, а также сами граждане РА постоянно высылают на наши счета денежные средства
|УИУ Минюста Армении опровергает информацию о готовящемся покушении на Араика Хандояна
|МО Армении: в целях безопасности участок дороги Баганис-Воскепар закрыт для движения
|Участники акции-протеста ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа
|В Кельне открыт мемориал в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи
|"Еркир Цирани" намерена сегодня блокировать движение по общереспубликанским, в том числе межгосударственным трассам
|Рейтинговое агенство Fitch подтвердило рейтинги Ардшинбанка
|В Армении все дороги открыты для движения автотранспорта
|В Ереване Инициатива «Сделай шаг, откажи Сержу» начала акции гражданского неповиновения
|Генпрокуратура Армении поручила Полиции подготовить материалы в связи с вторжением Никола Пашиняна в здания ЕГУ и Общественного радио
|Власти решили пока не прибегать к контрдействиям в отношении оппозиции
|Партия АРФ «Дашнакцутюн» одобрила кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении
|Пашинян призвал граждан Армении прийти на площадь Франции и стать хозяином своей страны и своей победы
|На столичной площади Франция стартовал митинг оппозиции, направленный против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении
|Участники акции протеста "Сделай шаг" и "Откажи Сержу" перекрыли кольцевую близ здания цирка
|Пашинян выступил с обращением к народу
|В здании Общественного радио, где в настоящее время находятся оппозиционеры под руководством депутата Никола Пашиняна, отключили свет
|Участники оппозиционного шествия вошли в здание Общественного радио Армении
|Согласие минус Серж Саргсян - новая формула действий оппозиционных сил
|По обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах арестован подполковник Вооруженных сил Армении
|РПА спутала все карты оппозиции
|Решение принято: РПА официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра
|АО Арцаха: Азербайджан в северной части линии соприкосновения применил гранатометы
|Следственный комитет Армении выявил случаи хищения по 18 грантовым программам ЕС на сумму более 907 млн. драмов
|Генеральный секретарь ОБСЕ направил поздравительное письмо Армену Саркисяну
|В Уфе 5 армян погибли в канализационном колодце
|Шармазанов: В сложившейся вокруг Сирии ситуации Армения должна сохранять особую бдительность с учетом близости зоны конфликта от своих границ
|В 14:00 на ереванской площади Франции состоится митинг оппозиции против премьерства Сержа Саргсяна
|Пашинян: Если на митингах оппозиции наберется столько народа, что заполнит проспект Маштоца по всей длине, то смена власти в Армении гарантирована
|Никол Пашинян: Кем возомнил себя Саргсян - восточным султаном или ему не дают покоя лавры Ильхама Алиева?
|На площади "Свободы" в Ереване начинается митинг партии "Гражданский договор", Фронта "Во имя государства Армения" и инициативы "Откажи Сержу"
|Начальник ГШ Армении провел ряд встреч на полях заседания военного комитета ОДКБ в Астане
|Посол Армении в странах Балтии и вице-спикер Сейма Литвы обсудили ратификацию Соглашения Армения-ЕС
|Члены инициатив “Сделай шаг” и “Откажи Сержу” поддержала студентов, объявивших забастовку у ЕГУ
|Партия “Еркир цирани” устроила акцию напротив здания Министерства обороны Армении
|Трое жителей Тавушской области Армении подорвались на мине
|Баблоян: Армения проецирует положительный опыт взаимодействия с Россией на отношениях с другими партнерами по СНГ и ОДКБ
|Потребительские кредиты Банка ВТБ (Армения) стали доступнее
|Делегация Армении приняла участие в работе 47-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
|КЗСС: В 2018 году в Армении сократились случаи насилия в отношении журналистов, но увеличилось число нарушений права СМИ на получение информации
|Никол Пашинян дошел до Еревана и направляется на Площадь Свободы
|С 13 по 15 апреля температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
|Рубен Сафрастян: Дальнейшее развитие российско-американских отношений зависит от действий армии США в Сирии
|Европейские наблюдатели были вызваны в МИД Азербайджана из-за негативной оценки прошедшим в стране выборам
|Накануне вечером Азербайджан вновь прибег к провокациям на границе с Арменией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го апреля
|Участники инициативы "Откажи Сержу" попытались перекрыть площадь Франции в Ереване
|И.о. министра иностранных дел Армении принял делегацию международной организации Франкофонии
|Правительство Армении приняло ряд решений по реализации концепция "Нация- армия"
|Итоговая пресс-конференция наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, мониторившей за президентскими выборами в Азербайджане, ознаменовалась скандалом
|Водители грузовых автомобилей в знак протеста перекрыли дорогу Ереван-Гюмри
|Спикер Парламента Армении с председателем Палаты представителей Национального Собрания Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
|Арцах собирает философов
|Ара Баблоян принял участие в заседании Совета ПА ОДКБ
|Порошенко заявил об официальном выходе Украины из СНГ
|Давид Арутюнян обвинил Freedom House в необъективности и крайней ангажированности
|Никол Пашинян призвал всех граждан Армении принять участие в завтрашней акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна
|Ашот Манучарян: Дальнейшую судьбу Армении будут определять сильные мира сего
|По случаю Международного дня труда - 1 мая - Армения будет отдыхать 4 дня
|Медицинские центры Армении могут получить право на самостоятельный ввоз для своих нужд лекарственных препаратов
АрмИнфо. Участники акции-протеста ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа.
Демонстранты, ворвавшись в здание Медколледжа, потребовали от преподавательского состава и студентов бастовать и присоединиться к протестующим. Затем они вышли из здания и продолжили акцию-шествие по улице Корюна.
В настоящее время движение в Ереване остается парализованным, закрыты проспекты Исакова, Маштоца, Баграмяна, улица Арцаха, ограничено движение в сторону улицы Чаренца. На остальных улицах большие заторы. Общественный транспорт также работает в неполную силу, многие автобусы и маршрутные такси отказываются ехать из окраин в центр столицы. Они разворачиваются обратно в свои парки.
Отметим, что ранее на перекрестке улиц Корюна-Гераци произошло столкновение между сторонниками Пашиняна и водителями. Водители призвали демонстрантов открыть дорогу, однако они отказались сделать это. В результате, водители вышли из машин и началась потасовка между ними и участниками акции-протеста. Водитель Mercedes-Benz едва не сбил участника акции.
|Пашинян: Армяне со всего мира, а также сами граждане РА постоянно высылают на наши счета денежные средства
|УИУ Минюста Армении опровергает информацию о готовящемся покушении на Араика Хандояна
|МО Армении: в целях безопасности участок дороги Баганис-Воскепар закрыт для движения
|Участники акции-протеста ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа
|В Кельне открыт мемориал в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи
|"Еркир Цирани" намерена сегодня блокировать движение по общереспубликанским, в том числе межгосударственным трассам
|Рейтинговое агенство Fitch подтвердило рейтинги Ардшинбанка
|В Армении все дороги открыты для движения автотранспорта
|В Ереване Инициатива «Сделай шаг, откажи Сержу» начала акции гражданского неповиновения
|Генпрокуратура Армении поручила Полиции подготовить материалы в связи с вторжением Никола Пашиняна в здания ЕГУ и Общественного радио
|Власти решили пока не прибегать к контрдействиям в отношении оппозиции
|Партия АРФ «Дашнакцутюн» одобрила кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении
|Пашинян призвал граждан Армении прийти на площадь Франции и стать хозяином своей страны и своей победы
|На столичной площади Франция стартовал митинг оппозиции, направленный против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении
|Участники акции протеста "Сделай шаг" и "Откажи Сержу" перекрыли кольцевую близ здания цирка
|Пашинян выступил с обращением к народу
|В здании Общественного радио, где в настоящее время находятся оппозиционеры под руководством депутата Никола Пашиняна, отключили свет
|Участники оппозиционного шествия вошли в здание Общественного радио Армении
|Согласие минус Серж Саргсян - новая формула действий оппозиционных сил
|По обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах арестован подполковник Вооруженных сил Армении
|РПА спутала все карты оппозиции
|Решение принято: РПА официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра
|АО Арцаха: Азербайджан в северной части линии соприкосновения применил гранатометы
|Следственный комитет Армении выявил случаи хищения по 18 грантовым программам ЕС на сумму более 907 млн. драмов
|Генеральный секретарь ОБСЕ направил поздравительное письмо Армену Саркисяну
|В Уфе 5 армян погибли в канализационном колодце
|Шармазанов: В сложившейся вокруг Сирии ситуации Армения должна сохранять особую бдительность с учетом близости зоны конфликта от своих границ
|В 14:00 на ереванской площади Франции состоится митинг оппозиции против премьерства Сержа Саргсяна
|Пашинян: Если на митингах оппозиции наберется столько народа, что заполнит проспект Маштоца по всей длине, то смена власти в Армении гарантирована
|Никол Пашинян: Кем возомнил себя Саргсян - восточным султаном или ему не дают покоя лавры Ильхама Алиева?
|На площади "Свободы" в Ереване начинается митинг партии "Гражданский договор", Фронта "Во имя государства Армения" и инициативы "Откажи Сержу"
|Начальник ГШ Армении провел ряд встреч на полях заседания военного комитета ОДКБ в Астане
|Посол Армении в странах Балтии и вице-спикер Сейма Литвы обсудили ратификацию Соглашения Армения-ЕС
|Члены инициатив “Сделай шаг” и “Откажи Сержу” поддержала студентов, объявивших забастовку у ЕГУ
|Партия “Еркир цирани” устроила акцию напротив здания Министерства обороны Армении
|Трое жителей Тавушской области Армении подорвались на мине
|Баблоян: Армения проецирует положительный опыт взаимодействия с Россией на отношениях с другими партнерами по СНГ и ОДКБ
|Потребительские кредиты Банка ВТБ (Армения) стали доступнее
|Делегация Армении приняла участие в работе 47-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
|КЗСС: В 2018 году в Армении сократились случаи насилия в отношении журналистов, но увеличилось число нарушений права СМИ на получение информации
|Никол Пашинян дошел до Еревана и направляется на Площадь Свободы
|С 13 по 15 апреля температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
|Рубен Сафрастян: Дальнейшее развитие российско-американских отношений зависит от действий армии США в Сирии
|Европейские наблюдатели были вызваны в МИД Азербайджана из-за негативной оценки прошедшим в стране выборам
|Накануне вечером Азербайджан вновь прибег к провокациям на границе с Арменией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го апреля
|Участники инициативы "Откажи Сержу" попытались перекрыть площадь Франции в Ереване
|И.о. министра иностранных дел Армении принял делегацию международной организации Франкофонии
|Правительство Армении приняло ряд решений по реализации концепция "Нация- армия"
|Итоговая пресс-конференция наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, мониторившей за президентскими выборами в Азербайджане, ознаменовалась скандалом
|Водители грузовых автомобилей в знак протеста перекрыли дорогу Ереван-Гюмри
|Спикер Парламента Армении с председателем Палаты представителей Национального Собрания Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
|Арцах собирает философов
|Ара Баблоян принял участие в заседании Совета ПА ОДКБ
|Порошенко заявил об официальном выходе Украины из СНГ
|Давид Арутюнян обвинил Freedom House в необъективности и крайней ангажированности
|Никол Пашинян призвал всех граждан Армении принять участие в завтрашней акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна
|Ашот Манучарян: Дальнейшую судьбу Армении будут определять сильные мира сего
|По случаю Международного дня труда - 1 мая - Армения будет отдыхать 4 дня
|Медицинские центры Армении могут получить право на самостоятельный ввоз для своих нужд лекарственных препаратов
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
|Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
|Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|Алексей Коломиец : В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
|Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
|Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха
|Эдвард Налбандян и Алан Дункан обсудили вопросы развития армяно-британского сотрудничества
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Киро Маноян: Диаспора и АРФ "Дашнакцутюн" никогда не были против установления армяно-турецких отношений
|ТОО "АлмаДК" представило свою продукцию на выставке вооружений "ArmHiTec-2018" в Ереване
|Серж Саргсян руководящему составу ВС: Коррупция стала злом как для нашего государства, так и для нашей армии
|Ереван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требования
|Минздрав Армении считает "Арменикум" эффективным препаратом и делает все возможное для увеличения его производства и повышения международного признания
|В Ереване завершилось совместное заседание комиссий по внешним вопросам парламентов Армении и России
|Правящая партия Армении отреагировала на критику посла США в РА
|ЕСПЧ обязал Армению выплатить 48 тысяч евро членам организации "Свидетели Иеговы"
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Ваграм Багдасарян: Все представители РПА должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа Саргсяна
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Саркисян и Клаар отметили важность надлежащей реакции международного сообщества на милитаристские заявления Баку
|Ара Казарян: Согласно новой Конституции Армении, 4-го президента должно избирать Национальное Собрание
|Эдмон Марукян: Главной целью партии "Лусавор Айастан" является построение европейской модели государства в Армении
|Российский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в Карабахе
|Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
|В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
|С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
|Посольство Армении о запрете въезда Заруи Постанджян в Грузию: Каждая страна сама решает, кого ей впускать на свою территорию
|Армения и Таджикистан отменяют визовый режим
|Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
|Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
|Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году
|Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
|Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции