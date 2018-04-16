Понедельник, 16 Апреля 2018 11:05

АрмИнфо. Участники акции-протеста ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа.

Демонстранты, ворвавшись в здание Медколледжа, потребовали от преподавательского состава и студентов бастовать и присоединиться к протестующим. Затем они вышли из здания и продолжили акцию-шествие по улице Корюна.

В настоящее время движение в Ереване остается парализованным, закрыты проспекты Исакова, Маштоца, Баграмяна, улица Арцаха, ограничено движение в сторону улицы Чаренца. На остальных улицах большие заторы. Общественный транспорт также работает в неполную силу, многие автобусы и маршрутные такси отказываются ехать из окраин в центр столицы. Они разворачиваются обратно в свои парки.

Отметим, что ранее на перекрестке улиц Корюна-Гераци произошло столкновение между сторонниками Пашиняна и водителями. Водители призвали демонстрантов открыть дорогу, однако они отказались сделать это. В результате, водители вышли из машин и началась потасовка между ними и участниками акции-протеста. Водитель Mercedes-Benz едва не сбил участника акции.