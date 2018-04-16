Понедельник, 16 Апреля 2018 10:49

АрмИнфо.В Кельне 15 апреля открыт мемориал в память о жертвах Геноцида армян. Авторами выступили кельнские скульпторы Штефан Кайзер (Stefan Kaiser) и Макс Шольц (Max Scholz).

Как передает немецкая Deutsche Welle, работа местных скульпторов посвящена погибшим в результате массовой депортации армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Стальная скульптура полтора метра высотой расположена на левом берегу Рейна около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом с острием. "Эта боль затрагивает всех нас", - гласит надпись на мемориале, выгравированная на армянском, английском, немецком и турецком языках.

Как отмечает DW, армянская диаспора в Кельне является самой большой в Германии, утверждают ее представители. В крупнейшем городе федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проживает около пяти тысяч армян. Еще один мемориал в память о жертвах геноцида был открыт в Бремене в 2005 году. Памятная стела также будет установлена в Польхайме в федеральной земле Гессен.