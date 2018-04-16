Понедельник, 16 Апреля 2018 10:29

АрмИнфо.Партия "Еркир Цирани" намерена сегодня блокировать движение по общереспубликанским и в том числе межгосударственным трассам в знак протеста против выдвижения Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении. Об этом накануне заявила лидер ЕЦ Заруи Постанджян во время акции-протеста в армянском Гюмри.

Отметим, что накануне члены партии ЕЦ протестуя против выдвижения экс- президента, шествием прошлись по улицам Гюмри, а затем публично сожгли чучело Сержа Саргсяна, представителей правительства, а также 58-и депутатов- республиканцев.

Тем не менее, Заруи Постанджян завила, что не намерена присоединиться к движению Никола Пашиняна, поскольку не доверяет ему.