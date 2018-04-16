Понедельник, 16 Апреля 2018 10:20

АрмИнфо.Сегодня международное рейтинговое агенство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (Long-term Issuer Default Rating (IDR)) ЗАО “Ардшинбанк” на уровне “B+” со «Стабильным» прогнозом.

Рейтинговое агенство предоставило комментарии к рейтингу и, в частности, указало, что рейтинг банка основан на приемлемых финансовых показателях, которые подкреплены циклическим экономическим ростом и относительной стабильностью валюты; наличии запаса капитала и подушки ликвидности; а также значимой роли банка на локальном рынке (13% доли рынка по активам).

Ардшинбанку присвоен рейтинг на уровне рейтинга Республики Армения, что является наилучшим показателем рейтинга для любой частной компании.

Ардшинбанк единственная в Армении частная компания, которая имеет присвоенные рейтинги со стороны двух международных рейтинговых агентств - Moody’s и Fitch. Дополнительную информацию о Банке можно получить на сайте www.ardshinbank.am или по телефону (012) 22-22-22.