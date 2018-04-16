Понедельник, 16 Апреля 2018 10:18

АрмИнфо.По положению на 08.30 16-го апреля все дороги открыты для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс- служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, с 16 по 19 апреля по всей территории республики ожидается погода без осадков. В городе Горис Сюникской области и на Мегринском перевале наблюдается гололедица.

Департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и управление МЧС России по Северной Осетии сообщает, что автомобильная дорога Степацминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.