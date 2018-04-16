Понедельник, 16 Апреля 2018 09:01

АрмИнфо.В Ереване Инициатива «Сделай шаг, откажи Сержу» начала акции гражданского неповиновения.

Накануне поздно вечером лидер инициативы Никол Пашинян призвал с 8 часов утра блокировать различные улицы Еревана и станции метрополитена.

Cегодня c утра уже было объявлено, что станция метро им. Баграмяна не будет работать, вероятно, чтобы предотвратить возможность приблизиться к зданию Национального Собрания, где завтра состоятся выборы нового премьера, находящееся в настоящее время под усиленной охраной сил правопорядка.

С утра оппозиционеры пытались заблокировать станцию метро «Еритасардакан», но полицейские предотвратили акцию и вывели активистов наружу.

Заблокировано также движение по некоторым центральным улицам Еревана и Давидашенскому мосту. Закрыт проспект Маштоца, и станция метро Дружба.

K акциям присоединился город Гюмри.

О солидарности оппозиционному движению уже заявили многие деятели культуры. В частности, из США к активистам обратился известный музыкант Серж Танкян, который заявил о своей солидарности и поддержке , подчеркнув непозволительность однопартийного правления в Армении.

О поддержке оппозиционерам заявили и некоторые организации Диаспоры, в частности, Конгресс армян Европы. Во многих европейских городах в эти дни прошли акции в поддержку армянским оппозиционерам.

Многие оппозиционные силы Армении в эти дни примкнули к инициативе Пашиняна, в частности, лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян, председатель же «Свободных демократов» Хачатур Кокобелян заявил, что нет ни одного оппозиционера, который бы сегодня не должен был бы стоять на площади Франции, где проходят митинги.

О своей поддержке оппозиционерам заявили и арестованные члены «Сасна црер».

Власти Армении, по данным АрмИнфо, пока не намерены прибегать к каким-либо действиям. Они ждут первого саботажа и провокаций со стороны оппозиции.