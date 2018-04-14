Суббота, 14 Апреля 2018 23:02

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении поручила Полиции подготовить материалы в связи с вторжением депутата парламента Никола Пашиняна в здания Госуниверситета и Общественного радио. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Полиции Армении поручено проверить, наличествует ли в данных инцидентах основания для возбуждения уголовного дела по 180 и 181 статьям УК РА.

Отметим, что 13 апреля группа участников акции протеста «Сделай шаг» во главе с депутатом НС РА Николом Пашиняном попыталась вломиться в кабинет ректора ЕГУ, повредив входную дверь и нанеся телесные повреждения сотрудникам службы безопасности университета.

На следующий день 14 апреля 2018 г. Никол Пашинян и его соратники проникли в здание ЗАО «Общественное радио Армении», которе является стратегическим объектом, подлежащим государственной охране и находится под охраной Полиции Армении. Депутат проник в здание, преодолев сопротивление сотрудника полиции. Кроме того, участники шествия выломали дверь. Сотрудник полиции потребовал у Пашиняна вывести своих сторонников из здания, но депутат не передал законное требование сотрудника Полиции демонстрантам и не выполнил требование закона Армении «О свободе собраний» для обеспечения нормального хода митинга. Организатор акции протеста захватил здание и выступил с требованием предоставить ему прямой эфир.

Как ранее отмечалось в заялении Полиции: «Подобные действия содержат очевидные признаки правонарушения и, при наличии соответствующих оснований, может повлечь за собой последствия, вплоть до уголовной ответственности».