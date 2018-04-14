Суббота, 14 Апреля 2018 20:54

АрмИнфо. Власти пока не прибегнут к контрдействиям в отношении оппозиции. Такое указание сегодня на заседании Совета Республиканской партии дал лидер РПА Серж Саргсян.

Он, в частности, отметил, что игнорирование действий оппозиции на данном этапе является лучшей стратегией. При этом Саргсян подчеркнул, что власть прибегнет к каким-либо действиям лишь в случае саботажа и провокаций со стороны оппозиции. «При первом же таком инциденте, мы предпримем все необходимые действия», - заявил Саргсян, поспешив успокоить занервничавших после вхождения оппозиционеров в здание Общественного радио своих однопартийцев.

В ходе заседания была обсуждена также стратегия проведения специального заседания парламента 17 апреля в случае попыток оппозиции заблокировать здание НС. Было принято предварительное решение созвать депутатов в НС с 6 часов утра, пока оппозиционеры спят. Кроме того к зданию НС уже стянуты полицейские силы и техника.