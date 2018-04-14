|Генпрокуратура Армении поручила Полиции подготовить материалы в связи с вторжением Никола Пашиняна в здания ЕГУ и Общественного радио
|Власти решили пока не прибегать к контрдействиям в отношении оппозиции
|Партия АРФ «Дашнакцутюн» одобрила кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении
|Пашинян призвал граждан Армении прийти на площадь Франции и стать хозяином своей страны и своей победы
|На столичной площади Франция стартовал митинг оппозиции, направленный против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении
|Участники акции протеста "Сделай шаг" и "Откажи Сержу" перекрыли кольцевую близ здания цирка
|Пашинян выступил с обращением к народу
|В здании Общественного радио, где в настоящее время находятся оппозиционеры под руководством депутата Никола Пашиняна, отключили свет
|Участники оппозиционного шествия вошли в здание Общественного радио Армении
|Согласие минус Серж Саргсян - новая формула действий оппозиционных сил
|По обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах арестован подполковник Вооруженных сил Армении
|РПА спутала все карты оппозиции
|Решение принято: РПА официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра
|АО Арцаха: Азербайджан в северной части линии соприкосновения применил гранатометы
|Следственный комитет Армении выявил случаи хищения по 18 грантовым программам ЕС на сумму более 907 млн. драмов
|Генеральный секретарь ОБСЕ направил поздравительное письмо Армену Саркисяну
|В Уфе 5 армян погибли в канализационном колодце
|Шармазанов: В сложившейся вокруг Сирии ситуации Армения должна сохранять особую бдительность с учетом близости зоны конфликта от своих границ
|В 14:00 на ереванской площади Франции состоится митинг оппозиции против премьерства Сержа Саргсяна
|Пашинян: Если на митингах оппозиции наберется столько народа, что заполнит проспект Маштоца по всей длине, то смена власти в Армении гарантирована
|Никол Пашинян: Кем возомнил себя Саргсян - восточным султаном или ему не дают покоя лавры Ильхама Алиева?
|На площади "Свободы" в Ереване начинается митинг партии "Гражданский договор", Фронта "Во имя государства Армения" и инициативы "Откажи Сержу"
|Начальник ГШ Армении провел ряд встреч на полях заседания военного комитета ОДКБ в Астане
|Посол Армении в странах Балтии и вице-спикер Сейма Литвы обсудили ратификацию Соглашения Армения-ЕС
|Члены инициатив “Сделай шаг” и “Откажи Сержу” поддержала студентов, объявивших забастовку у ЕГУ
|Партия “Еркир цирани” устроила акцию напротив здания Министерства обороны Армении
|Трое жителей Тавушской области Армении подорвались на мине
|Баблоян: Армения проецирует положительный опыт взаимодействия с Россией на отношениях с другими партнерами по СНГ и ОДКБ
|Потребительские кредиты Банка ВТБ (Армения) стали доступнее
|Делегация Армении приняла участие в работе 47-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
|КЗСС: В 2018 году в Армении сократились случаи насилия в отношении журналистов, но увеличилось число нарушений права СМИ на получение информации
|Никол Пашинян дошел до Еревана и направляется на Площадь Свободы
|С 13 по 15 апреля температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
|Рубен Сафрастян: Дальнейшее развитие российско-американских отношений зависит от действий армии США в Сирии
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|Накануне вечером Азербайджан вновь прибег к провокациям на границе с Арменией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го апреля
|Участники инициативы "Откажи Сержу" попытались перекрыть площадь Франции в Ереване
|И.о. министра иностранных дел Армении принял делегацию международной организации Франкофонии
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|Порошенко заявил об официальном выходе Украины из СНГ
|Давид Арутюнян обвинил Freedom House в необъективности и крайней ангажированности
|Никол Пашинян призвал всех граждан Армении принять участие в завтрашней акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна
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|Участники акции-протеста: Настало время сказать: "Нет"
|Возле центрального офиса правящей РПА в Ереване проводится акция протеста
|Beeline запускает услугу <Контроль расходов>
АрмИнфо.Сегодня на этой площади сформировалась новая и свежая политическая идеология, которая ознаменует политические изменения в Армении. Об этом в ходе митинга на столичной площади Франция, которую проводят оппозиционные инициативы "Сделай шаг", "Откажи Сержу", "Фронт во имя государства Армения", выступающие против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении сказал один из лидеров акции протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян.
При этом он добавил, что инициаторы движения протянули руку согласия политическому полю Армении и оппозиционным силам, призвав их присоединиться к народу, собравшемуся на площади Франции. Он также выразил благодарность ряду политических сил страны за поддержку инициативе. «И мы надеемся, что вы поддерживаете эту инициативу, и мы достигнет того, что будем иметь в Армении "Согласие минус Серж Саргсян"», - отметил Пашинян.
Вместе с тем, Пашинян подчеркнул, что это гражданское движение, поскольку уже представлены два отчета о расходах и уже готовится третий, более того, все расходы на затраты в ходе акции были пожертвованы соотечественниками из разных уголков мира.
«Мы второй день на этой площади, наша уверенность укрепилась и мы можем с уверенностью сказать: гражданин Армении пришло твое время, пришло время твоего освобождения, приди на эту площадь и стань хозяином своей страны, стань хозяином своей победы, а следовательно «Сделай шаг, и откажи Сержу», - сказал Пашинян.
Он также добавил, что сегодня они пришли на площадь Франции освободить страну от режима Саргсяна и РПА, и не хватает лишь полномочий, данных гражданином Армении. «Наша задача сегодня собраться десятками тысяч здесь, выдвинуться к Национальному Собранию и окружить его, чтобы ни один республиканец не смог войти в здание парламента и проголосовать за Сержа Саргсяна 17 апреля текущего года. Я пойду и призываю вас сделать шаг и отказать Сержу», - заключил Пашинян, призвав участников акции не расходиться ночью, что сократит уязвимость участников митинга.
Отметим, что Общественный совет правящей Республиканской партии Армении сегодня официально выдвинул кандидатуру третьего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьера страны. АРФ «Дашнукцутюн» выразил поддержку кандидатуре РПА на пост премьер-министра Армении Сержу Саргсяну.
|Генпрокуратура Армении поручила Полиции подготовить материалы в связи с вторжением Никола Пашиняна в здания ЕГУ и Общественного радио
|Власти решили пока не прибегать к контрдействиям в отношении оппозиции
|Партия АРФ «Дашнакцутюн» одобрила кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Армении
|Пашинян призвал граждан Армении прийти на площадь Франции и стать хозяином своей страны и своей победы
|На столичной площади Франция стартовал митинг оппозиции, направленный против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении
|Участники акции протеста "Сделай шаг" и "Откажи Сержу" перекрыли кольцевую близ здания цирка
|Пашинян выступил с обращением к народу
|В здании Общественного радио, где в настоящее время находятся оппозиционеры под руководством депутата Никола Пашиняна, отключили свет
|Участники оппозиционного шествия вошли в здание Общественного радио Армении
|Согласие минус Серж Саргсян - новая формула действий оппозиционных сил
|По обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах арестован подполковник Вооруженных сил Армении
|РПА спутала все карты оппозиции
|Решение принято: РПА официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра
|АО Арцаха: Азербайджан в северной части линии соприкосновения применил гранатометы
|Следственный комитет Армении выявил случаи хищения по 18 грантовым программам ЕС на сумму более 907 млн. драмов
|Генеральный секретарь ОБСЕ направил поздравительное письмо Армену Саркисяну
|В Уфе 5 армян погибли в канализационном колодце
|Шармазанов: В сложившейся вокруг Сирии ситуации Армения должна сохранять особую бдительность с учетом близости зоны конфликта от своих границ
|В 14:00 на ереванской площади Франции состоится митинг оппозиции против премьерства Сержа Саргсяна
|Пашинян: Если на митингах оппозиции наберется столько народа, что заполнит проспект Маштоца по всей длине, то смена власти в Армении гарантирована
|Никол Пашинян: Кем возомнил себя Саргсян - восточным султаном или ему не дают покоя лавры Ильхама Алиева?
|На площади "Свободы" в Ереване начинается митинг партии "Гражданский договор", Фронта "Во имя государства Армения" и инициативы "Откажи Сержу"
|Начальник ГШ Армении провел ряд встреч на полях заседания военного комитета ОДКБ в Астане
|Посол Армении в странах Балтии и вице-спикер Сейма Литвы обсудили ратификацию Соглашения Армения-ЕС
|Члены инициатив “Сделай шаг” и “Откажи Сержу” поддержала студентов, объявивших забастовку у ЕГУ
|Партия “Еркир цирани” устроила акцию напротив здания Министерства обороны Армении
|Трое жителей Тавушской области Армении подорвались на мине
|Баблоян: Армения проецирует положительный опыт взаимодействия с Россией на отношениях с другими партнерами по СНГ и ОДКБ
|Потребительские кредиты Банка ВТБ (Армения) стали доступнее
|Делегация Армении приняла участие в работе 47-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
|КЗСС: В 2018 году в Армении сократились случаи насилия в отношении журналистов, но увеличилось число нарушений права СМИ на получение информации
|Никол Пашинян дошел до Еревана и направляется на Площадь Свободы
|С 13 по 15 апреля температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
|Рубен Сафрастян: Дальнейшее развитие российско-американских отношений зависит от действий армии США в Сирии
|Европейские наблюдатели были вызваны в МИД Азербайджана из-за негативной оценки прошедшим в стране выборам
|Накануне вечером Азербайджан вновь прибег к провокациям на границе с Арменией
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го апреля
|Участники инициативы "Откажи Сержу" попытались перекрыть площадь Франции в Ереване
|И.о. министра иностранных дел Армении принял делегацию международной организации Франкофонии
|Правительство Армении приняло ряд решений по реализации концепция "Нация- армия"
|Итоговая пресс-конференция наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, мониторившей за президентскими выборами в Азербайджане, ознаменовалась скандалом
|Водители грузовых автомобилей в знак протеста перекрыли дорогу Ереван-Гюмри
|Спикер Парламента Армении с председателем Палаты представителей Национального Собрания Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
|Арцах собирает философов
|Ара Баблоян принял участие в заседании Совета ПА ОДКБ
|Порошенко заявил об официальном выходе Украины из СНГ
|Давид Арутюнян обвинил Freedom House в необъективности и крайней ангажированности
|Никол Пашинян призвал всех граждан Армении принять участие в завтрашней акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна
|Ашот Манучарян: Дальнейшую судьбу Армении будут определять сильные мира сего
|По случаю Международного дня труда - 1 мая - Армения будет отдыхать 4 дня
|Медицинские центры Армении могут получить право на самостоятельный ввоз для своих нужд лекарственных препаратов
|В Армении будут введены ограничения на деятельность саун, бань и парилок
|Парламентские слушания должны созываться c согласия председателя парламента
|Полиция Армении призвала митингующих в Ереване соблюдать закон о проведении мирных митингов
|Сын Азнавура передал новому президенту Армении поздравления всемирно известного шансонье
|ААА начала сбор подписей в Конгресс США для обращения к Трампу, признать Геноцид армян в Османской империи
|Пресс-секретарь правящей РПА: Думаю, всем понятно кто наш кандидат на пост премьера. Иного мнения и быть не могло
|Участники акции-протеста: Настало время сказать: "Нет"
|Возле центрального офиса правящей РПА в Ереване проводится акция протеста
|Beeline запускает услугу <Контроль расходов>
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