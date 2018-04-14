Суббота, 14 Апреля 2018 20:13

АрмИнфо.Сегодня на этой площади сформировалась новая и свежая политическая идеология, которая ознаменует политические изменения в Армении. Об этом в ходе митинга на столичной площади Франция, которую проводят оппозиционные инициативы "Сделай шаг", "Откажи Сержу", "Фронт во имя государства Армения", выступающие против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении сказал один из лидеров акции протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян.

При этом он добавил, что инициаторы движения протянули руку согласия политическому полю Армении и оппозиционным силам, призвав их присоединиться к народу, собравшемуся на площади Франции. Он также выразил благодарность ряду политических сил страны за поддержку инициативе. «И мы надеемся, что вы поддерживаете эту инициативу, и мы достигнет того, что будем иметь в Армении "Согласие минус Серж Саргсян"», - отметил Пашинян.

Вместе с тем, Пашинян подчеркнул, что это гражданское движение, поскольку уже представлены два отчета о расходах и уже готовится третий, более того, все расходы на затраты в ходе акции были пожертвованы соотечественниками из разных уголков мира.

«Мы второй день на этой площади, наша уверенность укрепилась и мы можем с уверенностью сказать: гражданин Армении пришло твое время, пришло время твоего освобождения, приди на эту площадь и стань хозяином своей страны, стань хозяином своей победы, а следовательно «Сделай шаг, и откажи Сержу», - сказал Пашинян.

Он также добавил, что сегодня они пришли на площадь Франции освободить страну от режима Саргсяна и РПА, и не хватает лишь полномочий, данных гражданином Армении. «Наша задача сегодня собраться десятками тысяч здесь, выдвинуться к Национальному Собранию и окружить его, чтобы ни один республиканец не смог войти в здание парламента и проголосовать за Сержа Саргсяна 17 апреля текущего года. Я пойду и призываю вас сделать шаг и отказать Сержу», - заключил Пашинян, призвав участников акции не расходиться ночью, что сократит уязвимость участников митинга.

Отметим, что Общественный совет правящей Республиканской партии Армении сегодня официально выдвинул кандидатуру третьего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьера страны. АРФ «Дашнукцутюн» выразил поддержку кандидатуре РПА на пост премьер-министра Армении Сержу Саргсяну.