Суббота, 14 Апреля 2018 19:14

АрмИнфо. На столичной площади Франция стартовал митинг оппозиционных инициатив "Сделай шаг", "Откажи Сержу", "Фронт во имя государства Армения", выступающих против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

Один из лидеров акции протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян открывая митинг, напомнил, что участнки протестной акции с утра "попытались найти Сержа Саргсяна". «Наши попытки были тщетны, в связи с чем у нас в течение дня даже поменялся лозунг движения от «Сделай шаг, откажи Сержу» до «Сделай шаг навстречу Сержу»», - пошутил Пашинян.

Заметим, сегодняшний митин, собравший пару тысяч человек, стал естественным продолжением вчерашнего, а сама акция протеста против выдвижения кандидатуры экс-президента в премьеры по новой "парламентской конституции" стартовала 31 марта. в Гюмри

Отметим, что Общественный совет правящей Республиканской партии Армении сегодня официально выдвинул кандидатуру третьего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьера.