Суббота, 14 Апреля 2018 17:29

АрмИнфо. Участники акции протеста, выступающие против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны движутся шествие по центральным улицам Ереван, и направляются на площадь Франции, где в 18:30 пройдет митинг.

Ранее, оппозиционный депутат, лидер движения "Сделай шаг" Никол Пашинян обращаясь к участникам шествия, призвал пройтись по центральным улицам Еревана, для информирования общественности о поставленной задаче, а именно воплощение в жизнь формулы "Согласие минус Серж Саргсян".

Участники акции протеста перерыли кольцевую близ здания цирка, позволив проехать лишь свадебному кортежу. Данные действия участников акции вызвали негативную реакцию водителей, последние требуют открыть проезд. После 15 минутного блокирования кольцевой на перекрестке Аршакуняц–Гр.Лусаворич участники шествия двинулись по улице Гр. Лусаворич.

Отметим, что пройдя по центральным улицам Еревана, участники акции протеста в 18:30 соберутся на площадь Франции. Цель акции протеста, проводимой инициативами "Сделай шаг", "Откажи Сержу", "Фронт во имя государства Армения" препятствовать избранию Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.