Суббота, 14 Апреля 2018 16:39

АрмИнфо. “Гордые граждане Республики Армения, к Вам обращается гражданин Армении, депутат Национального Собрания, член оппозиционной инициативы и экс-политзаключенный Никол Пашинян”, - с такими словами Никол Пашинян начал свое обращение к гражданам Армении из здания Общественного радио.

По словам Пашиняна, сегодня, он из здания Общественного радио Армении, протестует против той информационной блокады, в которой держат граждан страны, против информационного порабощения, какая бывает только в тоталитарной стране. “Еще раз обращаясь к народу, призываю всех собраться сегодня в 18.30 на площади Свободы, стать хозяином своей страны и установить власть народа. Сделай шаг, и Серж Саргсян сделает шаг назад”, - заявил он.

Участники оппозиционного шествия вышли из здания Общественного радио и продолжают шествие по центральным улицам Еревана.

Отметим, что около двух часов члены оппозиционной инициативы находились внутри здания Общественного радио, требуя прамого эфира. В итоге, в здании отключили свет, что разгневало Пашиняна и он попросил представителей СМИ обеспечить ему прямой эфир для того, чтобы с посланием обратиться к народу.