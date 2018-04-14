Суббота, 14 Апреля 2018 16:08

АрмИнфо.В здании Общественного радио, где в настоящее время находятся оппозиционеры под руководством депутата Никола Пашиняна, отключили свет. На это Пашинян заметил: “Скоро отключат и Атомную электростанцию”.

Это разгневало Пашиняна и он попросил представителей СМИ обеспечить ему прямой эфир для того, чтобы с посланием обратиться к народу.

До этого Пашинян пожаловался на общественность, поскольку многотысячная армия оппозиционеров, участвовавшая в митинге на площади “ Свободы”, ночью разошлась по домам. “На площади Свободы остались лишь 190 человек, если этой ночью будет та же ситуация, то полиция просто разгонит пикет. А если народ не разойдется и выйдет из домов, смена власти обеспечена”,- заявил Пашинян.

В соседней комнате между оппозиционерами и сотрудниками радио произошла стычка. Однако Пашинян поспешил туда и угомонил разбушевавшихся соратников.