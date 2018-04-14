Суббота, 14 Апреля 2018 15:51

АрмИнфо. Участники оппозиционного шествия, двигаясь по центральным улицам Еревана, дошли до здания Общественного радио Армении и, несмотря на протесты охраны, вошли внутрь здания.

Поднимаясь по лестнице, оппозиционеры выломали дверь одной из студий. Тем не менее, лидер движения, депутат Никол Пашинян постоянно выступает с призывами к своим соратникам не прибегать к насильственным действиям. Далее Пашинян потребовал прямой эфир.

Отвечая на протесты сотрудника службы охраны, Пашинян попросил у него прощения за причиненные неудобства, но подчеркнул, что оппозиционеры борются за освобождение народа от плена Сержа Саргсяна, а полицейский также является сыном народа. “Так что мы боремся и за ваше освобождение”,- заявил он.

Он позвонил директору Общественного радио Марку Григоряну, потребовав прямой эфир, подчеркнув, что таким образом желает выразить протест Сержу Саргсяну на приватизацию с его стороны медиа-поля. В этот момент, к оппозиционеру пришла замдиректора Радио, Лика Туманян, возмущаясь, почему оппозиционеры выломали дверь. Пашинян пообещал возместить ущерб. Далее Туманян предложила прямой эфир, но в 19.00, дабы не нарушать установленный график работы. “Мы никогда никого не лишали право голоса”, - заверила Туманян. Однако Пашинян не согласился, заявив: “Здесь и сейчас”. Собравшиеся стали скандировать: “Прямой эфир, прямой эфир”.