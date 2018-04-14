Суббота, 14 Апреля 2018 15:21

АрмИнфо.Оппозиционные инициативы "Сделай шаг", "Откажи Сержу", "Фронт во имя государства Армения" не могут найти представителей Республиканской партии (РПА), чтобы их окружить.

Об этом заявил депутат Никол Пашинян, обращаясь к собравшимся на площадиФранции. Оппозиционер призвал всех несогласных с выдвижением на должность премьер- министра Сержа Саргсяна на машинах собраться в 16.30 на перекрестке улиц проспект Маштоца и улицы Московяна.

"Мы официально заявляем, что ищем членов РПА, и просим их указать свои координаты. В настоящее время для нас найти Республиканца - это поймать Неуловимого Джо! Поэтому мы сейчас шествием двинемся по улицам Еревана в поисках республиканцев, чтобы окружить их", - завил Никол Пашинян.

Депутат вновь подчеркнул, что в сложившихся условиях - задача номер один для оппозиции консолидироваться, простить друг-другу ранние обиды и обеспечить воплощение в жизнь формулы "Согласие минус Серж Саргсян".