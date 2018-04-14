Суббота, 14 Апреля 2018 14:52

АрмИнфо. Оппозиция в замешательстве. Правящая Республиканская партия (РПА) спутала ей все карты. Лидер оппозиционной инициативы, депутат Никол Пашинян, только что обращаясь к собравшимся на ереванской площади Франции, заявил, что на данный момент сложилась совершенно новая ситуация и оппозиции необходимо продумать дальнейшие шаги.

По словам Никола Пашиняна, правящая РПА опередила события, созвав выездное заседание Совета ранее заявленного времени и сообщив о принятом решении - официально выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер- министра страны. Таким образом, планы оппозиционных инициатив "Сделай шаг", "Откажи Сержу", "Фронт во имя государства Армения" автопробегом двинутся в Цахкадзор и помешать выдвижению Сержа Саргсяна уже неактуальны. Никол Пащинян попросил времени, чтобы продумать дальнейшие шаги. Как заявил депутат "РПА во главе с Саргсяном удрали из Еревана, а теперь уже из Цахкадзора".

Отметим, что оппозиционные инициативы всю ночь блокировали ереванскую площадь Франции, где в 14:00 были намерены провести масштабный митинг против предстоящего премьерства Сержа Саргсяна. Однако митинг пока не начался. Тем не менее с утра к оппозиционерам примкнул лидер партии "Наследие" Раффи Ованнисян, к Пашиняну пришла также делегация от партии "Свободные демократы".