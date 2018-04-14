Суббота, 14 Апреля 2018 14:13

АрмИнфо. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер- министра страны. Это решение единогласно было принято на сегодняшнем заседании Совета РПА в Цахкадзоре.

Согласно заявлению РПА, предложение о выдвижении Саргсяна на пост премьера поступило от первого вице-председателя партии Карена Карапетяна. <На заседании Совета решение Исполнительного органа представил первый вице-председатель партии Карен Карапетян. Совет единогласно проголосовал за предложенную кандидатуру>, - говорится в сообщении РПА.

Отмечается, что 16 апреля парламентская фракция РПА официально представит кандидатуру Сержа Саргсяна на должность премьер-министра Республики Армения.

Отметим, что изначально заседание Совета РПА должно было пройти в Ереване в офисе партии, однако после того, как оппозиция заявила о намерении блокировать здание, республиканцы сменили место проведения акции и собрались в курортном городке Цахкадзор.

Но оппозиция решила в 16:30 так же выехать в Цахкадзор для продолжения митингов там. Кроме того, 17 апреля, когда в Национальном Собрании состоится голосование по кандидатуре Сержа Саргсяна оппозиция намерена блокировать здание НС. Усиленные полицейские патрули уже с сегодняшнего дня дежурят у служебного входа в НС.

Ранее, 11 апреля после заседания партии заявил вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей РПА Эдуард Шармазанов заявил, что помимо кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна, ни одной другой кандидатуры не было предложено на пост премьер- министра Армении в ходе заседания Верховного органа Республиканской партии Армении (РПА). "Обсуждения прошли в атмосфере сплоченности и солидарности, и все члены Исполнительного органа РПА, без исключения, поддержали прозвучавшее накануне предложения. Уже в субботу на заседании Совета РПА будет предложена кандидатура премьер-министра. Думаю, всем понятно кто наш кандидат на пост премьера. Иного мнения и быть не могло", - заявил пресс-секретарь РПА.