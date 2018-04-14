Суббота, 14 Апреля 2018 13:42

АрмИнфо. В период с 8-го по 14-е апреля ВС Азербайджана на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения более 300 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Республики Арцах, противник произвел в направлении армянских позиций около 3300 выстрелов из стрелкового оружия разного калибра.

Кроме стрелкового оружия, в северной части линии соприкосновения азербайджанская армия применила гранатометы типа АГС-17 (3 снаряда).

"Передовые подразделения Армии обороны продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, прибегая к ответным мерам в случае острой необходимости", - говорится в сообщении ведомства.