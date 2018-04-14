Суббота, 14 Апреля 2018 13:18

АрмИнфо. В Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета Армении завершилось предварительное следствие по уголовному делу о хищении денег в особо крупных размерах из грантовых средств, выделенных делегацией Европейского союза в РА общественным организациям. Размер похищенной суммы по 18-то грантовым программам составляет более 907 млн. драмов.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, по итогам широкомасштабных следственных действий, предпринятых в рамках уголовного дела, следствием было добыто достаточно доказательств, указывающих на то, что в течение 2009-2016гг., группа лиц по предварительному сговору разработала грантовые программы, приобрела уже зарегистрированные и имеющие историю общественные организации, посредством которых представила программы на конкурс, объявленный делегацией ЕС в Армении. Представленные программы при содействии сотрудника делегации ЕС были утверждены и выделены суммы, предусмотренные на их реализацию.

Указанные лица составили фальшивые бухгалтерские, финансово-экономические и программные документы, в частности, фальшивые трудовые соглашения и договора о предоставлении услуг, документы о приобретении товаров, командировочные талоны, на основании которых была похищена сумма в особо крупных размерах, предназначенная для реализации программ.

В результате всестороннего расследования, как сообщает СК, получены достаточные доказательства того, что хищения совершены по 18 грантовым программам, финансируемым делегацией ЕС в Армении, а размер общей похищенной суммы составляет 907.281.869.7 драмов.

По совокупности добытых доказательств 19-ти лицам предъявлены обвинения за хищение в особо крупных размерах посредством мошенничества и содействие хищению по предварительному согласию, а группе лиц - за подготовку фальшивых документов по предварительному сговору. Дело по части 14-ти человек выделено в отдельное производство, объявлено о завершении предварительного расследования.

Согласно СК Армении, в частности, обвинения предъявлены координатору грантовых программ делегации ЕС в РА Марине Папян, Тиграну Сукиасяну, Гарику Чилингаряну, Рубине Тер-Мартиросян, Армену Барегамяну, Геворку Казаряну, Дине Манукян, Сергею Баласаняну, Карену Степаняну, Армену Микаеляну, Арману Мкртчяну, Анаит Авакян и Нелли Седракян.

Уголовное дело по части 14-ти обвиняемых с обвинительным заключением направлено в суд. Следствие по остальной части уголовного дела продолжается.

Ранее, в апреле 2017 года Делегация Евросоюза в Армении сообщила Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) о возможных нарушениях в связи с программами, финансируемыми ЕС. Как сообщили АрмИнфо тогда в пресс-службе делегации ЕС в Армении, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством провело расследование и сообщило об этом властям РА, которые по предложению офиса со своей стороны осуществляют расследование дела. "Евросоюз полностью придерживается борьбы против коррупции и организованной преступности и продолжит помогать реализации полноценного, эффективного и прозрачного расследования в связи с любым вызывающим сомнение нарушением. Делегация Евросоюза в Армении напоминает, что должна применяться презумпция невиновности", - говорилось в сообщении. Как заявляли в Следственном Комитете, на основе добытых доказательств руководителю программ офиса делегации ЕС в РА предъявлено обвинение по пункту 1, части 3, статьи 178 (7 эпизодов) Уголовного кодекса РА (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). В суд подано ходатайство о применении в отношении руководителя программ меры пресечения в виде заключения под стражу.