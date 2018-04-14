Суббота, 14 Апреля 2018 12:12

АрмИнфо. По случаю избрания на должность президента Армении поздравительное послание Армену Саркисяну направил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Как сообщает аппарат президента, в послании, в частности, говорится: "Направляю Вам самые теплые поздравления в связи с избранием на должность Президента Республики Армения и желаю успехов во всех Ваших инициативах. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью и выразить свою благодарность за широкомасштабное и долгосрочное сотрудничество с Вашей страной. Хотя мы сожалеем о том, что офис ОБСЕ в Ереване в 2017 году был закрыт, тем не менее, мы рады отметить, что и Армения, и ОБСЕ проявляют большую заинтересованность в том, чтобы продолжить сотрудничество, на что мы активно реагируем, тесно сотрудничая с делегацией Армении в ОБСЕ и Вашим Министерством иностранных дел. Ваша страна может надеется на наше продолжительное содействие в вопросе осуществления текущих реформ, направленных на укрепление экономического процветания, безопасности и демократического управления. ОБСЕ продолжает оставаться приверженной усилиям по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в том числе в рамках Минской группы посредством деятельности личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика и его команды", - Томас Гремингер.